    jueves 05 de marzo de 2026

    La situación de Salto y Artigas

    Sr. director:

    Salto y Artigas conforman una misma región, diferente al resto del país. No tienen forestación. Están afectados en grado sumo por la doble frontera argentino-brasileña. Tienen grandes extensiones de suelos superficiales. Uno de los sectores importantes de su economía, que era la producción ovina, está en extinción.

    En grandes líneas puede decirse que sobreviven como rubros exportables la ganadería vacuna, la producción de fruta fresca de naranjas y el arroz. Hay algunos otros rubros de consumo interno, el más importante de los cuales es la producción hortícola, que funcionan gracias a la protección estatal. La lejanía de la capital impide que las zonas francas y las desgravaciones a la actividad empresarial aquí funcionen.

    Socialmente, ambos departamentos tienen unos pocos ricos y una pequeña clase media, de la cual muchos de sus integrantes jóvenes emigran en busca de oportunidades que aquí no existen. Lo hacen en general para la zona metropolitana de Montevideo y sus alrededores o hacia el exterior (se estima que hay 700.000 uruguayos en el extranjero). Y, por último, existe una enorme población pobre e incluso marginal que sobrevive a “salto de mata”.

    Las medidas de Oddone. El actual ministro de Economía ha demostrado una preocupación muy especial por la actividad económica en las fronteras y ha tomado medidas para que estas zonas del Uruguay no tengan un deterioro mayor. Una actitud totalmente novedosa respecto de gobiernos anteriores. Las nuevas medidas tratan de mantener las empresas existentes y los puestos de trabajo, de evitar que la situación económica se siga deteriorando. Todas ellas son altamente positivas y han sido recibidas con el mayor beneplácito por parte de todos los agentes económicos. Pero hay que tener claro que son medidas paliativas y no la solución definitiva.

    Crecimiento económico. De los problemas de pobreza, marginación y emigración no se sale si no hay un crecimiento económico. La pregunta que se impone es la siguiente: ¿cómo hacemos para que la economía de esta región crezca y se superen esos males?

    A mi entender la actual economía informal de Salto y Artigas está marcando el camino: el llamado bagayo, que es mercadería que ingresa al país en forma ilegal de los países fronterizos, así como también de otros países. Eso significa que debemos ser consumidores de lo que los países vecinos y otros producen más barato, y producir bienes y servicios que ellos necesiten.

    Como tantas otras veces, más allá de lo que dispongan las leyes, la realidad se impone. El hecho es que tanto los controles de la Aduana como de la Policía y el Ejército no han logrado detener ese comercio ilegal. Más aún, su carácter masivo está indicando que cuenta con la complicidad de algunos de esos supuestos “controladores”. La realidad económica se impone y está marcando el rumbo de lo que se debe hacer para crecer económicamente.

    Así se ve desde Salto.

    Carlos Texeira Varesi

    Abogado jubilado

    Argentina

    La cultura argentina 50 años después del golpe de Estado

    Por Damián Tabarovsky

    // Leer el objeto desde localStorage