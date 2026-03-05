"Hola, Mides, sacalos de mi vista"

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

Me refiero al artículo de la Sra. Paula Scorza sobre las personas que viven en la calle y al Mides (Ministerio de Desarrollo Social), cuya única función consiste en sacarlos de nuestra vista. A la Sra. Scorza, nuestras felicitaciones.

Lo primero que hay que hacer es utilizar un vocabulario adecuado. Nada de “personas en situación de calle” ni de “los más vulnerables”. Digamos, sin eufemismos, “los pobres”.

Toda la diferencia entre los pobres y quienes no lo son finca entre tener luz y agua corriente y no tener ni luz ni agua corriente.

Pero no hay una barrera entre unos y otros. Los que están en el nivel más bajo de la aún no pobreza siempre están a punto de bajar el escalón. Es a ellos que hay que atender, sin perjuicio de socorrer a vagabundos, solitarios, cuidacoches y demás, que, al parecer, ofenden nuestro panorama.

Sé de personas que viven sin agua ni luz en edificios arruinados pero aún en pie. Hubo gente que vivía, a menos de 50 metros de 18 de Julio, sin agua ni luz en un séptimo piso. El día que no les den las piernas pasarán a la calle. Hay gente que vive en casas de chapa de zinc sobre un cañadón, sin agua ni luz. También están al borde de la calle.

La solución está en lo que acabamos de decir: luz y agua corriente para todos; no creo que nadie, en su sano juicio, que disponga de luz y agua corriente se vaya a vivir a la calle.

Agua y luz para todos tiene costo; pero el costo de dar agua y luz a todos los uruguayos tiene prioridad sobre estancias que cuestan millones de dólares, túneles para automovilistas, bicisendas, semáforos, inspectores de tránsito y “patrulleras oceánicas”.

Jorge Arias