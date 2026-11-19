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El historiador, filósofo y conferencista Yuval Harari es extraordinario por su persuasivo discurso y poder de síntesis, pero incurre en comentarios apocalípticos sobre la IA que no puede demostrar. Dice, por ejemplo, que la IA no es una herramienta más, sino un sujeto autónomo independiente del ser humano y que en algún momento podrá reemplazar nuestra civilización.
No creo en esos saltos cualitativos de la naturaleza. En cambio creo que la IA está en plena etapa virginal gratuita y aparentemente desinteresada provocando asombro, ideas de emancipación o temor, y la conquista de nuestras voluntades, pero en cuanto sean diseñadas, entrenadas y sesgadas para fines mercantiles, ideológicos o militares, públicos o privados, y nos cobren fortunas por consultarlas perderán la confianza de la gente y serán tratadas con desconfianza como a cualquier otra herramienta poderosa de comunicación y conocimiento, como pasó con la imprenta, las radios, los periódicos, la televisión, internet y las redes sociales.
En cuanto aparezca IA sesgada hacia el liberalismo, el socialismo, el islam o cual otra creencia, brotará de nuevo la conciencia del bien y del mal que no puede tener un robot, pero que es exclusiva de la especie humana.
Los humanos de esta alta y tecnificada civilización somos los únicos sujetos con conciencia del bien y del mal y, por lo tanto, la moral y la ética de cada pueblo, tribu y cultura seguirán gobernando, para bien o para mal, las reglas del juego que puedan proponer estos robotitos en sus horas libres.
Daniel Heide