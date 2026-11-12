El proyecto Aratirí

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En la edición de Búsqueda del 5 de noviembre último, el ingeniero José Martín Zorrilla expone una novedosa historia sobre los motivos del abandono del proyecto Aratirí en Uruguay, presentándolo como una maniobra comercial del magnate indio del acero, Lakshmi Mittal, utilizando de testaferro al dueño de Zamin Ferrous, Pramod Agarwal, para apropiarse de una mina de hierro en Brasil.

Para Zorrilla, una vez que Mittal concretó el negocio con el dueño de Bamin, el geólogo brasileño Joao Cavalcanti, “Aratirí no tenía sentido y lo abandonaron, al proyecto y a todos los infelices que le trabajamos casi gratis con la promesa de trabajo. O promesas de comisiones a algunos altísimos funcionarios que también quedaron, como Mujica, con las manos vacías” (sic).

Puede ser que Zorrilla lo haya vivido de esa manera, pero la historia es más compleja y existen varios hechos discordantes con su relato. Por lo pronto, Agarwal no era un simple vendedor de frutos indios en el mercado de Londres, su trayectoria se había forjado en Texuna, una gran red de empresas del comercio de materias primas entre Asia, la antigua URSS, Europa y EE.UU.

Lakshmi Mittal y Pramod Agarwal pertenecían a la comunidad industrial marwari, originaria de Rajastán, India, históricamente dedicada al comercio y los negocios pesados. Tenían una relación de amistad de años en el círculo de millonarios indios residentes en Londres y, en 2006, cuando Agarwal organizó la boda de su hija Vinita en Venecia, Mittal fue el invitado de honor.

Con el auge del ciclo de las materias primas en el año 2000, incrementado por la crisis financiera de 2008, Agarwal decidió entrar en el negocio de la minería del hierro. Zamin Ferrous, la empresa fundada por Agarwal, contó en sus inicios con el apoyo financiero y préstamos a corto plazo de Mittal para sus adquisiciones en América del Sur, que se localizaron en Brasil y Uruguay.

Zamin Ferrous era una empresa de las denominadas “junior” en el sector minero, que se dedican a armar un proyecto y vendérselo a otra empresa que lo quiera desarrollar. Si la viabilidad del proyecto depende de los altos precios de una coyuntura extraordinaria que, por su naturaleza suelen ser de corta duración, el negocio solo es viable mientras dure esa coyuntura.

En 2005, Agarwal adquirió el yacimiento Pedra de Ferro de Cavalcanti y fundó Bahía Mineracão (Bamin). Zamin vendió, en 2008, el 50% de Bamin al Eurasian Resources Group (ERG) y, en 2010, el otro 50% a Secil Marítima, una firma de la familia Mittal, que luego se lo vendió a ERG. En esa operación, Agarwal multiplicó por cuatro lo que le había pagado a Cavalcanti.

El derrumbe del puerto en el río Amazonas, con la muerte de seis obreros, única vía de salida del hierro de Amapá, y las deudas, provocaron la quiebra de Zamin en Brasil. La oposición social y ambiental, las indefiniciones de la terminal portuaria y la no presentación de garantías, a pesar de las prórrogas otorgadas por el gobierno, hicieron caer al proyecto Aratirí en Uruguay.

En 2014, la previsible caída del precio del hierro determinó la cancelación de esos proyectos y el fin de la relación entre los viejos amigos. Mittal demandó a Agarwal en la Corte de Londres por deudas e intereses pendientes y este contraatacó reclamando comisiones no pagadas por venta de activos en Brasil, pero los tribunales ingleses fallaron a favor de la familia Mittal.

Los herederos de Agarwal buscaron desquitarse de esta triste historia con una demanda absurda contra Uruguay, apostando a “la industria de los litigios internacionales”. Debemos agradecer que el país haya salido airoso en esta contienda, aunque no sin un gran costo para el erario público, a pesar de haber podido los gobiernos exigir que se dirimiera en jurisdicción nacional.

Víctor L. Bacchetta