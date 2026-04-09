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    El puerto de aguas profundas

    Sr. director:

    No tendré el atrevimiento de atribuirme la idea, aunque sí la propuesta, presentada a los cuatro partidos políticos en 2000 bajo el título Coriolis. El tema surgió de una reunión en una de las oficinas, con el profesor de Logística de la Universidad de Kansas, Arlo Bieri. De esa reunión resultaron algunos puntos claros:

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    1) La costa uruguaya sería siempre limpia, ya que la rotación de la Tierra en el hemisferio sur empuja los sedimentos al suroeste.

    2) La costa argentina será siempre baja y de costoso dragado.

    3) Los barcos graneleros (cereales y oleaginosos) calarán 20 metros igual que los petroleros para el 2025 (Bieri). El calado del barco es un tema de peso de carga.

    4) Paranaguá, Santos y Recife son radas oceánicas de difícil ampliación. Y priorizan cargas más valiosas.

    5) El puerto de fuste es Río Grande, pero cala 15 metros.

    6) El Paraná, con cantidad de puertos de embarque, cala de 9 a 9,5 metros.

    7) El Cono Sur de América seguirá siendo un gran granero para el mundo.

    8) Los barcos graneleros del Paraná recargan en la no segura “zona Alfa”.

    9) El tema logístico es el más grave de la región, agravado en el Uruguay por el costo energético.

    10) Uruguay de Punta del Este hasta Chuy dispone de más de 20 metros a pocos cientos de la costa.

    Como escuché al presidente de la Cámara de la Construcción hablar del puerto de aguas profundas, no deseo que se cometan los errores del pasado.

    Lo primero es el interés que tengan las empresas privadas exportadoras. Estamos hablando de Cargill, Coftco, Dreyfus, etc.

    En segundo lugar (donde se equivocó Mujica), un puerto granelero no tiene nada que compartir con un puerto portacontenedores, por lo que, cuanto más alejados estén, mejor. El granelero usa para carga y descarga una cinta de goma que puede tener algunos centenares de metros.

    No es bueno que se vuelvan a cometer errores como los de algunos tramos del Ferrocarril Central con las complicaciones en distintas áreas.

    Ing. Agr. Ricardo Claramunt Sapriza

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