El uso de la inteligencia artificial

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Nunca la uses para que piense por vos. El mayor riesgo de confiar a rajatabla en la tecnología es que puede llevarte a no cumplir con tus expectativas. La inteligencia artificial es una herramienta práctica e indispensable que facilita ordenar las ideas y convertirlas en óptimos resultados de lectura. De hecho, ya está incluida en los correctores ortográficos y en los buscadores de términos redundantes, lo que ayuda a que un texto quede profesional y libre de muletillas. Sin embargo, un punto crucial es que no debemos olvidarnos de las capacidades propias.
Existe el mito popular de que utilizamos una mínima fracción de nuestro cerebro, pero tal afirmación es falsa. A mis 72 años, he aprendido que los seres humanos poseemos una lucidez biológica excepcional que contribuye a estructurar los conocimientos; solo hay que darle tiempo. Lo ideal es plasmar un pensamiento y dejarlo en borrador. Al día siguiente de haber escrito el material, emergerá el razonamiento propio para ayudarnos a visualizar, con total claridad, fragmentos que antes no habíamos advertido. A mi entender, es una fórmula que no falla. Reconozco que la inteligencia artificial me ha enseñado a mejorar mi lenguaje y a expresarme mejor; pero más allá de lo que nos facilite, la capacidad y el instinto intelectual siempre deberán prevalecer.
Hugo Modesto Izurdiaga