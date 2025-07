Que Elon Musk pusiera toda su fortuna en un cajón, colocara al lado otro cajón igual pero vacío, e hiciera luego un pase mágico financiero (por ejemplo, dibujar un signo de pesos en el aire) logrando que su fortuna se duplique y ahora estén los dos cajones llenos, sería algo claramente milagroso. Sin embargo, y como corresponde a un milagro, eso es algo totalmente imposible y que nunca sucederá. No obstante, y sin darse cuenta, esta es la absurda idea que tiene muchísima gente sobre el origen de la supuestamente excesiva suma que posee el magnate. Naturalmente, no son conscientes de tener esta idea, pero ella subyace a sus ideas y acciones a poco que se piense.

¿De qué depende que la riqueza se multiplique y se multiplique? La respuesta es fácil. De las ideas y de la acción, las que consiguen producir cosas que la gente desea, y a veces desea mucho. Por lo tanto, cada vez más personas consumen más cosas, a veces incluso haciendo sacrificios para ello. (No entro a juzgar esto éticamente.) Quiere decir que, para crecer, el capital no tiene más remedio que bajar a la cancha y meterse en el barro.

El mercado de consumidores se consideró, al principio, como un juego de suma cero (Marx y Engels lo veían más o menos así, como algo estático donde la burguesía se adueñaba de cantidades cada vez más grandes de plusvalía dejando a los trabajadores más pobres). Si una empresa tiene más mercado, hay otra u otras que lo han perdido, o sea que tienen menos mercado, Pero el propio mercado descubrió una solución. ¿Y si el mercado no fuera siempre igual, sino que fuese creciendo? La gente iría siendo capaz de consumir cada vez más y mejores cosas (no olvidemos el mejores, porque suele aludirse solo a la cantidad y no a la calidad y beneficios de lo que se consume).

¿Por qué hay tanta gente a la que molesta que haya gente cada vez más rica si, en consecuencia, luego también, simultáneamente, hay cada vez más gente que teniendo mucho menos obtiene constantes mejoras en su nivel de vida? La respuesta también es fácil. La envidia, ese mal tan humano. Nos cuesta reconocer que hay personas que son más talentosas, inteligentes, trabajadoras, hábiles o lo que sea para poder ganar muchísimo más dinero que nosotros a los que no se nos ocurre gran cosa, además de tener que tener vacaciones pagas, casa en el balneario, auto, comodidades, feriados y no tener muchas ganas de pasar 20 años enzarzados con un proyecto que tiene 0,00001 posibilidades de tener éxito.

No hay más remedio que reconocer que, además de una suerte casi imposible, ayudas peores o mejores, algún pariente rico, a ellos les debe corresponder parte del mérito. De hecho, a veces fantaseo acerca de que los ricos son como unos animales de zoológico que los mortales comunes tenemos encerrados en jaulas de oro para que craneen sus cosas y nos beneficien cada vez más, y, a cambio de esto, los sobornamos con yates, actrices de Hollywood, mansiones, autos de 2 millones de euros, etc., logrando, de paso, que crean que ellos gobiernan el mundo. Aunque, si uno lo piensa bien, ¿qué parte de su fortuna usará realmente un ultrarricachón para beneficio propio? Musk posee unos 350.000 millones de euros. Supongamos que se compra cinco yates; a 10 millones de euros cada uno, son 50 millones. Llegará un momento en que dirá: “bueno, ya no quiero más yates; ahora compraré Rolls Royce”. Digamos 10, a 500.000 cada uno me da 5 millones de euros. Llega un punto en que dice: “estoy harto de Rolls Royce, ahora compraré helicópteros”. Compra 20 helicópteros. Haciendo cálculos, un helicóptero vale 3 millones, o sea que 20 serán 60 millones. Voy recién por los 115 millones, y, además, ¿para qué corno le sirven a Musk 10 yates? (tendría que pasarse toda la vida viajando en yate). Lo que quiero decir es que la parte de la fortuna que puede gastar Musk de manera egoísta es mínima si la comparamos con el total de lo que posee. Para crecer y sobrevivir debe invertirla en proyectos en los cuales es probable que corra grandes riesgos (de hecho, ha estado varias veces al borde de la quiebra), pero que, si resultan exitosos, lo beneficiarán a él y, de paso, a muchísima más gente.

Afirmo que Musk es potencialmente uno de los más grandes benefactores de la humanidad. Si su empresa SpaceX consigue llevarnos a la Luna (para no hablar de Marte, que está también en sus planes), prácticamente habrá salvado a la raza humana del desastre. Ya los más grandes científicos (Stephen Hawking, por ejemplo) han advertido que, sin la conquista del espacio, la humanidad se extinguirá más pronto que tarde, porque agotaremos todos los recursos del planeta en un plazo muy breve. Para los que seguramente abominarán de todo lo anterior, digo que para nada esto significa apoyar o compartir los desastrosos puntos de vista reaccionarios y nefastos de Musk que hacen tanto daño en muchas otras áreas (me atrevería a decir en casi todas), pero este mérito que he citado anteriormente debe atribuírsele de forma indiscutible. Digo yo.

Alberto Magnone