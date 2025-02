En el Partido Nacional no hay lugar para la izquierda

Desde hace días pienso cuál es el futuro del Partido Nacional para los próximos años. Y luego de repasar la historia del país, que en definitiva es la historia de los blancos, me di cuenta de que en los tiempos venideros la colectividad de Oribe debe de volver a su origen.

En momentos en los que la incertidumbre campea en torno a las nuevas autoridades partidarias, creo muy importante señalar que, si bien no sé quién será el próximo presidente del Honorable Directorio ni quienes lo acompañarán en la conducción, tampoco sé (ni sabemos) qué lineamientos políticos, electorales y/o estratégicos se van a delinear. Lo que sí sé es que las nuevas autoridades tienen la obligación de tomar la decisión de conducir al partido nuevamente a sus orígenes. Tenemos la imperiosa necesidad de volver a ser el Partido de la Nación y dejar de una vez por todas (como pasó en los últimos años) de ser una corriente dubitativa y con poca claridad ideológica, a tal punto que nos convertimos en maratonistas de lo “políticamente correcto”. Actitud que, por cierto, mucho daño nos hizo. A las pruebas me remito.

Para que se entienda claramente: el Partido Nacional es un partido de centroderecha y pragmático. En nuestro lema no hay lugar para las aventuras de centroizquierda ni de izquierda. Esas experiencias, a lo largo de la historia político-partidaria, nunca tuvieron éxito ni político ni electoral. Recientemente, intentando acercarnos a algo que no sabíamos lo que era, vivimos situaciones bochornosas y vergonzantes que nos desvirtuaron ideológicamente. Salimos a hurgar votos en sectores que no nos son propios. Descuidamos a los nuestros y, como resultado, muchos nacionalistas y blancos vimos y sentimos como ajeno aquello que alguna vez nos perteneció.