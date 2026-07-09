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En agosto de 2023 publiqué un artículo sobre este mismo tema, pidiéndole al Poder Legislativo que estudiara el contrato de inversiones de UPM-Kymmene para la compra de plantaciones de eucalipto y la posterior fabricación de celulosa en el país. Ahora les propongo rever el tema. Lo amerita el default en nuestras finanzas, por la inversión de capital uruguayo, pagando gastos millonarios en infraestructuras que viabilizan la fabricación, venta y exportación del producto, lo que genera ganancias fastuosas, que solo a ellos beneficia con 30 años de regalías, sin retornos, y aumenta nuestra deuda.

Cuanto más participo en el estudio de esta operación, va creciendo mi disgusto e indignación por las actitudes de nuestros representantes en el contrato firmado. Designados por el Poder Ejecutivo, visto su profesionalismo, que no brilló en esta instancia contractual, de compromiso por 30 años de instalación de fábricas, elaborando con nuestras materias primas y exportando al mundo.

1. Ver cómo se compromete en el país los destinos de nuestros conciudadanos en el presente y en futuras generaciones y cómo se actúa con libertinaje con los bienes ajenos y cómo se crea más deuda en un Uruguay ya muy comprometido, con el fin de vender la producción de madera, muy difícil de obtener por el clima en los paises nórdicos, de donde proceden los compradores —Finlandia— y en donde su Justicia les negó la instalación de una fábrica similar a la de UPM 2. ¡Por algo será!

2. Ver cómo actuaron nuestros representantes, que con tiempo suficiente estudiaron las cláusulas de un contrato leonino que demuestra la debilidad de sus posiciones, tomadas con miedo al fracaso, en la negociación y beneficios de un producto ya aprobado por el éxito. En UPM 1.

3. Ver cómo no se valorizan los recursos impositivos donados por el Estado, con el fin de promover exoneraciones y déficit fiscal, la economía e industrias, sin darles la categoría que corresponde, hechos que se vienen dando desde la plantación forestal.

4. Comprometernos por la imposición en el contrato de hacernos cargo de la infraestructura, con la construcción de vías férreas con la expropiación de casas y terrenos que interferían en el nuevo trazado para un ferrocarril y puerto en Montevideo, que tendrá, por el volumen de cargas a transportar y por el tiempo ilimitado de uso, en carácter exclusivo.

5. Creer que nos tragamos la píldora de que en esta inversión les animaba un interés social, nada menos que al Skandinaviska Banken y Nordesk Bank, bancos europeos, poseedores de más del 50% del capital accionario, que pulsaban por el lucro. No obstante, se crearon fuentes de trabajo (uno de nuestros propósitos), que corresponde al laburo de los verdaderos artífices en la elaboración del producto. Prestan una función imprescindible que beneficia tanto a unos como a otros.

6. La inversión de ambas partes se estima entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, de los cuales más de 2.500 millones corresponderían a Uruguay, lo que aparenta “una sociedad de capitales“, en la que a nuestro país le corresponderían parte de los beneficios generados por ventas multimillonarias y que “habría que investigar jurídicamente“. Lo que ocurrió hasta el momento es que, ignorando nuestra participación, no hubo acceso a las que fueron sus ganancias.

7. Amén de todo esto, nos queda la parte del ecosistema, que nos afecta. Es otra perla a resolver, que la Dinama debe juzgar y analizar con mucha experiencia y cuidado, por el vertido de residuales de la cocción para la celulosa, como para lignina, licor negro, que se utiliza en la generación de energía eléctrica que utiliza y el excedente lo compra UTE. Desconozco la forma y métodos que utilizan para su destrucción en nuestros fluviales y ambientales.

La conclusión que yo saco de este escrito es que, con este contrato, hemos comprometido en parte nuestra soberanía, nuestra capacidad de ser independientes, y lo dije en el escrito anterior de 2023, parafraseando al prócer: “No venderé nuestro rico patrimonio de los Orientales al bajo precio de la necesidad”.

“Al que le toque el sayo, que se lo ponga”, puede ser que poco les importe, pero a quien no le podemos perdonar su olvido es al Poder Legislativo, ya que es un tema del país y es necesaria su revisión por las utilidades que nos han manoteado.

Tomás E. Brena Nadotti