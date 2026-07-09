Por qué no a Casupá: desconocimiento o pereza mental

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Desde muy niño estuve vinculado a OSE a través de mi tía, la eminente Ing. sanitaria Ester Claramunt. Ella me llevaba a las visitas rutinarias de inspección a la planta de Aguas Corrientes, donde jugaba con los hijos de su amiga Marta. O a Buenos Aires, a ver tratamiento de aguas residuales o potabilización del aguas del Río de la Plata.

Se jubiló como gerenta técnica de OSE en 1979, porque no quiso cargos políticos. Le devolví parte de lo que me enseñó llevándola a conferencias en la Asociación de Ingenieros, cuando su físico no le permitía autonomía.

Fue ella la que me prestó para leer en los años 90 el informe de la consultora internacional pedida por OSE en respuesta a los problemas de sobrecarga de materia orgánica durante la seca de 1992 y después. Esta sobrecarga obligó al incremento sustantivo de cloro para la potabilización y la consiguiente generación de trihalometano tóxicos.

Por mi experiencia como Ing. Agr. criado en el campo entendí rápidamente la propuesta final: “Asentar con forestación las márgenes de los afluentes del Santa Lucía”.

¿Que es lo que sucede? 1) Las secas en nuestro país son cíclicas. 2) Estas producen el “rajado” de los terrones contra los bordes de los cauces. 3) El ganado lechero con suplementación, propio de la zona, deja menos pasto que en una cancha de fútbol. 4) Cuando retorna la lluvia ese terrón se cae al cauce de cárcavas, cañadas, cañaditas, cañadones y arroyos (los afluentes del informe). 5) Esos terrones (término de campo sobre el horizonte A) llevan al cauce no solo materia orgánica, sino también fósforo y nitrógeno, que alimentan el crecimiento de algas. 6) Desde ese informe de 1994 (creo), ningún gobierno hizo nada en la cuenca.

Conclusión: el agua del Santa Lucía no tiene otro arreglo que diluirse con el Río de la Plata.

Nunca me gustó el proyecto Arazatí, pero sí pude averiguar, a través de amigos que trabajaron en Fanapel en Juan Lacaze, que en 35 años solo seis días estuvo la planta parada por salinidad, siendo esta la gran enemiga para la fabricación de papel. Los antiguos no eran zonzos cuando eligieron ese lugar para fabricar papel. Ellos disponen de varias décadas de análisis químicos y en particular de salinidad.

No tengo interés partidario ninguno… Solo quiero dejarles lo mejor a mis nietos. Creo que muchos ingenieros sanitarios no leyeron el informe de 1994. O no entendieron lo que significaba asentar las márgenes.

El último agravante de Casupá es que la zona inundada dejará años de materia orgánica en descomposición.

Ing. Agr. Ricardo Tomás Claramunt Sapriza