  • Cotizaciones
    jueves 09 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Por qué no a Casupá: desconocimiento o pereza mental

    Sr. director:

    Desde muy niño estuve vinculado a OSE a través de mi tía, la eminente Ing. sanitaria Ester Claramunt. Ella me llevaba a las visitas rutinarias de inspección a la planta de Aguas Corrientes, donde jugaba con los hijos de su amiga Marta. O a Buenos Aires, a ver tratamiento de aguas residuales o potabilización del aguas del Río de la Plata.

    Se jubiló como gerenta técnica de OSE en 1979, porque no quiso cargos políticos. Le devolví parte de lo que me enseñó llevándola a conferencias en la Asociación de Ingenieros, cuando su físico no le permitía autonomía.

    Leé además

    Tomás E. Brena Nadotti

    Exoneraciones y déficit fiscal
    Leandro Brochado

    El plebiscito contra las AFAP

    Fue ella la que me prestó para leer en los años 90 el informe de la consultora internacional pedida por OSE en respuesta a los problemas de sobrecarga de materia orgánica durante la seca de 1992 y después. Esta sobrecarga obligó al incremento sustantivo de cloro para la potabilización y la consiguiente generación de trihalometano tóxicos.

    Por mi experiencia como Ing. Agr. criado en el campo entendí rápidamente la propuesta final: “Asentar con forestación las márgenes de los afluentes del Santa Lucía”.

    ¿Que es lo que sucede? 1) Las secas en nuestro país son cíclicas. 2) Estas producen el “rajado” de los terrones contra los bordes de los cauces. 3) El ganado lechero con suplementación, propio de la zona, deja menos pasto que en una cancha de fútbol. 4) Cuando retorna la lluvia ese terrón se cae al cauce de cárcavas, cañadas, cañaditas, cañadones y arroyos (los afluentes del informe). 5) Esos terrones (término de campo sobre el horizonte A) llevan al cauce no solo materia orgánica, sino también fósforo y nitrógeno, que alimentan el crecimiento de algas. 6) Desde ese informe de 1994 (creo), ningún gobierno hizo nada en la cuenca.

    Conclusión: el agua del Santa Lucía no tiene otro arreglo que diluirse con el Río de la Plata.

    Nunca me gustó el proyecto Arazatí, pero sí pude averiguar, a través de amigos que trabajaron en Fanapel en Juan Lacaze, que en 35 años solo seis días estuvo la planta parada por salinidad, siendo esta la gran enemiga para la fabricación de papel. Los antiguos no eran zonzos cuando eligieron ese lugar para fabricar papel. Ellos disponen de varias décadas de análisis químicos y en particular de salinidad.

    No tengo interés partidario ninguno… Solo quiero dejarles lo mejor a mis nietos. Creo que muchos ingenieros sanitarios no leyeron el informe de 1994. O no entendieron lo que significaba asentar las márgenes.

    El último agravante de Casupá es que la zona inundada dejará años de materia orgánica en descomposición.

    Ing. Agr. Ricardo Tomás Claramunt Sapriza

    Selección semanal
    Desarrollo

    La estrategia con el BID para Uruguay: del país con “potencial desaprovechado” a ser “hub” de innovación

    Por Ismael Grau
    Impuestos

    “Evadir es siempre una mala idea”: el plan de DGI que fija meta de bajar 20% los impagos de IVA e IRAE

    Por Ismael Grau
    Cirugía

    Volver a vivir con aire: salteña de 34 años protagonizó paso clave para que Uruguay pueda hacer trasplantes de pulmón

    Por Leonel García
    Finanzas públicas

    Consejo reitera advertencias al MEF y señala proyecciones “optimistas” y riesgo de “fatiga” fiscal

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone durante la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

    El gobierno inicia la defensa de la Rendición de Cuentas mientras atiende varios frentes problemáticos

    Por Redacción Búsqueda
    Luis Lacalle Pou y varios dirigentes durante la última convención del Partido Nacional 

    Lacalle Pou reunió a sus principales dirigentes, preocupado por la conducción del partido y el trabajo de la militancia

    Por Federico Castillo
    Yamandú Orsi y Alejandro Sánchez durante un Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva.

    El gobierno trabaja en en un mapeo que muestre el impacto de sus planes en el territorio

    Por Santiago Sánchez
    El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

    Impuestos: el gobierno resignó casi US$ 5.900 millones en 2025, un 6,9% del PIB, en ventajas fiscales

    Por Redacción Búsqueda