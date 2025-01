Fondos concursables

Conocidas las autoridades del gobierno recientemente electo, tanto en el Ministerio de Economía, Gabriel Odonne, como en Cultura, el ministro Carlos Mahía y en la Dirección de Cultura María Eugenia Vidal, solicito que se considere como iniciativa duplicar el monto destinado a los Fondos para la Cultura. Llevarlos de US$ 350 mil a US$ 700 mil. Estos constituyen el mecanismo de financiamiento más justo y transparente para todos los protagonistas del quehacer del sector. Por su parte cabe destacar —nuevamente— que no solo son beneficiarios los que protagonizan los proyectos, sino también el público, ya que en varias categorías se solicita un plan de distribución en general sin cargo para los públicos. Así es el caso de las artes escénicas (música, danza, teatro), con obligatoriedad de funciones desconcentradas en todo el territorio nacional con entradas gratuitas. Las artes visuales (pintura, escultura, fotografía, instalaciones, otros) tienen igual condición y se solicita a las iniciativas contener un programa de exposiciones (o similares). En relato gráfico se financia la creación y la producción con la condición de que la obra en formato de publicación se encuentre disponible en librerías.