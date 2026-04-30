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    Hechos, no palabras

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    El jueves pasado estuve mirando el programa Esta boca es mía, en el que se comentaba el inicio del programa Más Barrio, en Cerro Norte, y me gratificó la intervención de Conrado Hughes, que anotaba el exceso en décadas de diagnosis y promesas en los temas seguridad, convivencia y carencia de viviendas de distintas administraciones de gobierno y la ausencia de trabajo concreto y resultados tangibles. Y puso como referencia y ejemplo a dos instituciones que, en su momento, también hicieron su diagnóstico, pero instrumentaron la acción exitosamente y alcanzaron plenamente sus objetivos: una institución privada (Pro Mejores Viviendas) y otra pública no estatal (Mevir).

    El 12 de febrero de 2026 murió nuestra tía Felisa Artola de Folle, mujer excepcional que tuvimos la bendición de que integrara nuestra familia, en la que derramó inconmensurable cariño, solidaridad, alegría de vivir, con una generosidad infinita y una pasmosa sensatez y coherencia de pensamiento y acción. Y una de sus acciones más relevantes fue la integración y el trabajo en la obra social Pro Mejores Viviendas (PMV, 1956), primera institución privada sin fines de lucro (ONG), que instrumentó un original sistema de acceso a una casa propia para familias de escasos recursos mediante préstamo reintegrable y autoconstrucción, confiando en una cadena solidaria con las amortizaciones e involucrando a los beneficiarios en su propia obra. Más de 1.200 viviendas. Tuve el privilegio de trabajar como asesor técnico de la obra desde 1979 hasta 2020.

    La PMV se fundó en la parroquia Stella Maris, idea original de Adela Varela de Pollak, secundada por otras feligresas, con el apoyo del párroco Haroldo Ponce de León y el asesoramiento técnico del Arq. Arturo Saavedra. Estaban imbuidos de la tendencia que promovían sectores “progresistas” de la Iglesia católica, que en 1958 eligió como papa a Giuseppe Roncalli. Juan XXIII sorprendió a todos con la creación del concilio Vaticano II (1962-1965), que promovió un largamente esperado y necesario aggiornamento de la Iglesia católica.

    En 1963, el Centro Latinoamericano de Economía Humana publicó, en el marco de la CIDE, Situación económica y social del Uruguay rural, liderado por Juan Pablo Terra. Descomunal trabajo que evidenciaba la tremenda pobreza estructural y pueblos de ratas en el interior rural. Este contundente diagnóstico sensibilizó al Dr. Alberto Gallinal, quien donó 200 escuelas rurales en todo el país. En 1967, Gallinal creó la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir), por la Ley 13.640, con la finalidad de construir núcleos de viviendas para trabajadores rurales de escasos recursos y sus familias. Involucró a los participantes en la obra (ayuda mutua), los organizó mediante trabajadores sociales y contó con la dirección técnica de arquitectos. En 1989, el Arq. Mieres Muró promovió en Mevir los programas de Unidades Productivas para pequeños productores rurales de economía familiar, por autoconstrucción. Actualmente, Mevir ha ayudado a construir más de 40.000 viviendas en 60 años, y benefició a más de 150.000 uruguayos. También tuve el privilegio de trabajar más de 14 años en Mevir.

    Volviendo al principio, y en coincidencia con Hughes: “Res, non verba”.

    Arq. Andrés Pfeiff Folle

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