  • Cotizaciones
    jueves 30 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La gestación subrogada

    Sr. director:

    En las últimas semanas he observado con atención la presencia del tema de la gestación subrogada en la prensa uruguaya. Se trata, sin duda, de un asunto de gran relevancia jurídica, ética y social que merece un tratamiento serio y profundo.

    Leé además

    Edison González Lapeyre

    El deterioro portuario
    Alberto Magnone

    La eutanasia

    Sin embargo, llama la atención que buena parte de la cobertura mediática reciente aborde esta cuestión de forma parcial, omitiendo dimensiones del debate internacional que hoy resultan centrales. La discusión sobre la gestación subrogada ha adquirido en los últimos años una intensidad significativa en distintos países y organismos internacionales, particularmente a la luz de situaciones que han puesto en evidencia sus complejidades y riesgos.

    Por ejemplo, durante la guerra en Ucrania —uno de los pocos países que permite esta práctica— se documentaron numerosos casos de niños y niñas nacidos mediante gestación subrogada que quedaron abandonados en hospitales u orfanatos al no ser “retirados” por sus padres comitentes extranjeros debido al cierre de fronteras. Estos casos provocaron un debate global sobre las implicancias jurídicas y humanas de estas situaciones. ¿De quién son esos niños ahora que los padres no pueden o no quieren irlos a buscar? ¿Quedarán huérfanos?

    Asimismo, informes, investigaciones científicas y testimonios han puesto de relieve posibles impactos en los derechos de las mujeres —especialmente en contextos de pobreza o vulnerabilidad—, tales como la presión o la falta de libertad en el consentimiento, la existencia de contratos con condiciones abusivas sobre el embarazo (en algunos casos calificados como formas de trata y explotación de personas) y consecuencias psicológicas como depresión posparto o arrepentimiento de mujeres que prestan su vientre y luego quieren quedarse con la criatura en vez de entregarla a quien “la pidió”. Del mismo modo, se plantean interrogantes relevantes respecto de los derechos de niños y niñas nacidos por esta vía, en aspectos como el derecho a conocer sus orígenes, el vínculo y apego con la madre gestante, la transferencia de células durante el embarazo y las implicancias irreversibles en lo biológico y en lo genético derivadas del proceso.

    En este sentido, resulta particularmente relevante el informe publicado en octubre de 2025 por la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, que aborda de manera específica la gestación subrogada desde una perspectiva de derechos humanos y advierte serias preocupaciones y sus efectos, incluso sugiere a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas su prohibición como medida para prevenir abusos.

    Del mismo modo, han emergido voces como la de Olivia Maurel, activista feminista francesa nacida por gestación subrogada, quien ha contribuido a visibilizar sus implicancias desde la experiencia personal. Su caso es bien interesante porque a los 30 años (hoy tiene 34) supo que su madre no era su madre, sino que sus padres franceses habían viajado a Estados Unidos para subrogar un vientre. Es una voz clave en este debate y su historia ha sido recogida en medios internacionales, documentales, incluyendo instancias testimoniales en Naciones Unidas y en parlamentos de diversos países.

    Frente a este panorama, sorprende que estas discusiones, ampliamente cubiertas por la prensa internacional, no tengan prácticamente reflejo en el debate público nacional. Esta omisión no es menor: puede contribuir a configurar una visión incompleta —y, por tanto, potencialmente sesgada— de una realidad compleja que exige ser abordada en toda su amplitud.

    En la actualidad, integro el Comité Estratégico del Grupo de Casablanca, una red internacional que trabaja sobre esta temática desde un enfoque de derechos humanos. Su declaración, firmada en Marruecos por más de 100 expertos de más de 80 países, sostiene que la gestación subrogada es contraria a los derechos de las mujeres y los niños y las niñas. En este marco, he tenido acceso a testimonios de mujeres que han participado en estos procesos y hoy se encuentran arrepentidas, usadas y devastadas, también la de hombres y mujeres que han nacido por esta práctica y relatan la repercusión negativa que esto ha tenido en la propia identidad.

    Por ello, considero necesario hacer un llamado a los medios de comunicación a profundizar el análisis e incorporar la pluralidad de perspectivas que hoy conforman el debate global.

    Sofía Maruri Armand-Ugón

    Abogada, profesora universitaria e investigadora

    Especialista en derechos humanos

    Selección semanal
    Sistema financiero

    Bandes Uruguay dice que tiene una “estructura más robusta”; volvió a perder en 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Finanzas públicas

    Ministerio de Economía reunió a agentes para analizar “agenda” de desarrollo del mercado de capitales

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Partidos de la oposición pedirán crear comisión investigadora en Diputados sobre la gestión de ASSE entre 2015 y 2025

    Por Nicolás Delgado
    Tecnología

    El Parlamento replantea la ley sobre menores y redes sociales y apunta a las plataformas digitales

    Por José Frugoni

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    El Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma de la seguridad social

    Por Redacción Búsqueda
    Expediente del MEC sobre el Club Atlético Peñarol.

    El fútbol es “un hierro caliente” para el MEC, que en el último tiempo se vio “inundado” de denuncias

    Por Nicolás Delgado
    Hospital de Clínicas en reformas.

    El Hospital de Clínicas pide US$ 10 millones para terminar su block quirúrgico en el tiempo estimado

    Por Leonel García
    En cuatro décadas los trabajadores permanentes rurales bajaron de casi 160.000 a 109.970, lo que representa unos 50.000 menos y una caída de 31%.

    Uruguay perdió casi 5.400 trabajadores rurales en 13 años; hay incorporación de tecnología, según jerarca del MGAP

    Por Mauro Florentín