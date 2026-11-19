Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Esta frase refleja el escenario desafiante que el mundo está viviendo. La India y Uruguay se encuentran dando un paso histórico en la diplomacia internacional.

Las relaciones comerciales y diplomáticas entre la India y Uruguay atraviesan una etapa de expansión y un hito trascendente, tras la apertura de la primera Misión Diplomática con rango de Embajada de la India en Montevideo, Uruguay, siendo su representante el Sr. Embajador Ph. D. Dr. Binoy George. Ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde 1948.

India gestionaba su vínculo con Uruguay desde su embajada en Buenos Aires, siendo la cuarta economía del mundo y una populación de 1.479 millones de habitantes, lo que representa cerca del 17,8% de la población total del planeta.

Este intercambio será de gran importancia para ambos países. La República Oriental del Uruguay tiene una posición privilegiada estratégica en el Cono Sur del continente que favorece sustancialmente su integración regional y desarrolla un papel geopolítico de destaque, desempeñando un importante rol en cuanto al desarrollo científico, tecnológico, económico dentro de los países miembros y asociados al Mercosur signatarios del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1990, integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

En 2026, Uruguay asumió la presidencia pro tempore tanto de la Celac como del Mercosur, además de ejercer la presidencia del G -77, y es la primera vez en la historia que Uruguay asume este cargo en el marco de las Naciones Unidas. India desempeña un rol clave en el conjunto de los países de Asia porque ofrece grandes oportunidades estratégicas de negocios, entre ellos el desarrollo tecnológico y espacial.

Como profesor titular de la asignatura Derecho Espacial de la primera Maestría en Estrategia Espacial de Defensa que ciertamente constituye un hito histórico para Uruguay, se inició en marzo 2026 y se dicta en la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo ECEMA de la Fuerza Aérea Uruguaya, Ministerio de Defensa Nacional, donde se aprecia cómo el pueblo uruguayo se llena de alegría y satisfacción transitando los caminos de la evolución en el ámbito de la formación profesional en el campo espacial, tanto en el plano nacional como en el internacional, todos estos logros se concretan en ir conformando una cultura del conocimiento espacial en nuestro país.

India es una potencia espacial que contiene una rica y fantástica historia de superación que necesitamos conocer.

La India es un país predominantemente agrícola, igual que Uruguay, y ellos tenían dos grandes problemas: uno con la alimentación y el otro con el agua potable.

Fue por eso que incursionaron en el espacio ultraterrestre, comenzando con la construcción y lanzamiento de satélites para poder estudiar el subsuelo utilizando y recogiendo datos satelitales y de geotecnología para mapear los recursos hídricos subterráneos y optimizar la agricultura de precisión, ayudando a mitigar las crisis de sequía y la escasez de alimentos en el país.

Esto nos muestra la importancia de la cultura espacial de la población de la India. Un ejemplo de ello fue cuando se celebró el histórico alunizaje del módulo Vikram, que logró posarse con éxito en el polo sur de la Luna en 2023, con la misión espacial Chandrayaan-3. La población lo celebró en las calles como si fuera la final de la Copa del Mundo, ostentando el récord mundial con un pico de 8,06 millones de espectadores simultáneos viéndolo en vivo.

India es miembro fundador del COPUOS de las Naciones Unidas (Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos), donde defiende y aplica la Resolución 1962 (XVIII), del 13 de diciembre de 1963, emitida por la Asamblea General de la ONU, sobre la Declaración de los Principios Jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en cuanto al uso y fines pacíficos, seguro, sostenible y de conformidad con el derecho internacional incluida la Carta de las Naciones Unidas, contribuyendo con una amplia cooperación internacional en lo que se refiere a los aspectos científicos y jurídicos realizándolo en provecho y en interés de toda la humanidad.

1) Tratados internacionales.

2) Sostenibilidad orbital.

3) Plataformas experimentales y reducción de desechos espaciales.

4) Monitoreo y seguridad (IS4OM) que implementó el sistema de la ISRO System for Safe and Sustainable Space Operations Management.

5) Cooperación con países en desarrollo que alberga el centro afiliado a la ONU para la Educación en Ciencia y Tecnología Espacial (CSSTEAP) (Centro para la Educación en Ciencia, Tecnología Espacial en Asia y el Pacífico) y la contribución de la India a las iniciativas de las Naciones Unidas en el marco de UNISPACE se materializa principalmente a través del programa UNNATI (UNispace Nano-satellite Assembly & Training by ISRO).

La cooperación internacional es fundamental porque permite a los Estados coordinar acciones, resolver conflictos de manera pacífica y enfrentar desafíos globales que ningún país puede solucionar por sí solo.

Asimismo, Uruguay es miembro permanente del COPUOS/ONU con sede en Viena, Austria, a partir de la Resolución 35/16, del 3 de noviembre de 1980, cooperando con los demás Estados en las dos subcomisiones: la de Asuntos Científicos y Técnicos y de Asuntos Jurídicos del COPUOS. Es de destacar que Uruguay ha ratificado los cinco tratados espaciales internacionales que conforman el Corpus Iuris Spatialis de las Naciones Unidas.

En Uruguay se dice “bienvenido” y en hindi, “Aapka Swagat Hai” ( ).

Prof. Mgtr. Dr. Alejandro de Fuentes Tálice

Derecho Espacial - Derecho Aeronáutico