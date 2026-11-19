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El anuncio de una inversión de US$ 5.700 millones de la empresa española Solaria para desarrollar centros de datos y generación solar en Canelones, San José y Florida abre una discusión que Uruguay no debería eludir: ¿cómo atraer inversiones de esta magnitud protegiendo, al mismo tiempo, el interés público y los recursos nacionales? La inversión extranjera puede generar empleo, incorporar tecnología y dinamizar la economía, pero el monto anunciado no garantiza por sí solo el desarrollo. Lo determinante son las condiciones del proyecto, los compromisos asumidos, los riesgos involucrados y los beneficios efectivos para la sociedad uruguaya.

La información pública ha permitido conocer algunos aspectos del memorando de entendimiento, relacionados con el suministro de energía, la utilización de terrenos y eventuales beneficios fiscales. Sin embargo, para evaluar de forma integral el emprendimiento es necesario conocer la documentación pertinente, el alcance de los compromisos efectivamente asumidos y los estudios técnicos, económicos y ambientales que los fundamentan. Corresponde distinguir entre hechos confirmados, previsiones y aspectos pendientes de aclaración. Esta cautela no supone formular acusaciones ni cuestionar anticipadamente a sus promotores, sino reclamar información verificable antes de adoptar decisiones de largo alcance.

La dimensión energética merece especial atención. Será necesario determinar qué inversiones deberá realizar UTE, cómo se distribuirán los costos y riesgos entre las partes y qué garantías protegerán a la empresa pública ante eventuales cambios en las condiciones del proyecto. Si se prevén compromisos de suministro o compra de energía durante períodos prolongados, sus condiciones y consecuencias económicas deben ser transparentes y estar debidamente fundamentadas. La conveniencia del acuerdo debe evaluarse con criterios objetivos, sin presumir pérdidas, pero tampoco dando por demostrados beneficios que aún deban acreditarse.

En particular, debe evitarse que los compromisos que eventualmente se asuman para viabilizar el proyecto terminen trasladando costos o riesgos a los usuarios mediante mayores tarifas de electricidad. Los hogares y las empresas uruguayas no deberían soportar cargas adicionales derivadas de decisiones cuyos efectos económicos no hayan sido debidamente evaluados. También deben cuantificarse los beneficios concretos para el país: empleos permanentes, participación de empresas nacionales, transferencia de conocimientos y eventuales impactos sobre el agua, el ambiente y la infraestructura.

La cuestión de fondo no es estar a favor o en contra de una inversión extranjera, sino determinar si sus condiciones son convenientes para Uruguay, si los beneficios esperados justifican los compromisos asumidos y si existen garantías suficientes para su cumplimiento. La seguridad jurídica no consiste únicamente en ofrecer previsibilidad a los inversores; también exige decisiones públicas fundamentadas, una adecuada protección del patrimonio estatal y resguardo del interés general.

En ese sentido, someter los contratos definitivos a consideración del Parlamento antes de su firma sería una señal de madurez democrática, transparencia y sana administración. Por la magnitud y las posibles consecuencias económicas y estratégicas del proyecto, un examen institucional previo permitiría evaluar sus condiciones, analizar sus riesgos y beneficios y contribuir a la legitimidad de una decisión de largo plazo. Esta propuesta deberá instrumentarse de acuerdo con el marco jurídico aplicable, sin presuponer que exista una obligación legal de aprobación parlamentaria previa.

Uruguay puede y debe aspirar a participar en la economía tecnológica global y atraer capitales capaces de crear nuevas oportunidades. Pero promover inversiones no significa aceptar condiciones sin examinarlas, del mismo modo que exigir transparencia y controles no equivale a obstaculizar el desarrollo. Ambos objetivos son compatibles cuando existen reglas claras, información suficiente y una distribución razonable de las obligaciones y los riesgos.

El éxito de este proyecto no debería medirse solo por los millones anunciados ni por la magnitud de sus instalaciones, sino por los empleos que perduren, las capacidades que desarrolle el país y los beneficios que efectivamente reciba su población, sin comprometer de manera injustificada los recursos públicos ni encarecer los servicios esenciales.

Atraer capital es una oportunidad; negociar con responsabilidad es una obligación. El verdadero progreso consiste en asegurar que las grandes inversiones se concreten en condiciones transparentes, sostenibles y compatibles con los intereses de Uruguay y de su gente.

Dr. Jorge Cassinelli