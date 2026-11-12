La visita de León XIV (II)

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León XIV en el Río de la Plata: tendiendo puentes entre mates, asados y rezongos a la clase política. Entre gestos de cercanía, referencias a nuestra identidad rioplatense y mensajes dirigidos a quienes ejercen responsabilidades públicas, el papa dejó en Uruguay y Argentina una reflexión que trasciende las fronteras religiosas. Su llamado a cuidar la palabra, reconocer al que piensa diferente y construir acuerdos merece una atención especial desde la perspectiva de la comunicación y la convivencia democrática.Hay visitas que se recuerdan por sus ceremonias; otras, por sus discursos, y algunas, quizás las más interesantes, por la capacidad de combinar ambas cosas con gestos sencillos que terminan diciendo mucho más de lo que aparentan. El paso del papa León XIV por Uruguay y Argentina parece reunir esas tres dimensiones.

Entre el mate, el asado, las referencias a Artigas, la memoria de nuestros pueblos y los mensajes dirigidos a las autoridades políticas de ambas orillas, aparece un hilo conductor: la necesidad de recuperar el sentido de comunidad y comprender que las diferencias no deberían convertirse en motivos de enfrentamiento.En Uruguay, el papa dedicó palabras particularmente afectuosas al mate, al que definió como símbolo de familiaridad, amistad y encuentro. Destacó que enseña a compartir, estrechar vínculos y dialogar incluso sin palabras. “¡También hasta Roma ha llegado el mate!”, expresó durante su intervención del 7 de noviembre. Una costumbre profundamente rioplatense se convirtió así en una metáfora de convivencia. Quizás no haya mejor manera de explicar que compartir requiere reconocer la presencia del otro.

Dos países, una preocupación común. Aunque sus intervenciones tuvieron diferentes énfasis, León XIV transmitió una misma preocupación por la dignidad humana, la responsabilidad social y la calidad de las instituciones. En Uruguay abordó la relación entre fe y laicidad desde el respeto a nuestra tradición republicana. Reconoció que el Estado laico debe garantizar la libertad de creyentes y no creyentes, sin que ello implique excluir la dimensión religiosa de la participación pública. Durante la vigilia del Estadio Centenario también expresó su preocupación por el avance de la secularización y la indiferencia religiosa, una reflexión pastoral que invita a pensar sobre la pérdida de vínculos y de sentido en las sociedades contemporáneas. En su encuentro con las autoridades recurrió a la figura de Artigas y al Éxodo del Pueblo Oriental de 1811 para reflexionar sobre el origen y los límites de la autoridad. Recordó que quien gobierna recibe una responsabilidad de la comunidad y debe responder ante ella. También planteó la importancia del trabajo digno, la solidaridad, la integración regional y el respeto a las personas vulnerables.En Argentina, el mensaje adquirió una dimensión especialmente institucional e intergeneracional. León XIV recordó que ninguna generación comienza la patria desde cero: la recibe y tiene la responsabilidad de entregarla a quienes vienen después. Su preocupación por las oportunidades de los jóvenes, la educación, la universidad y la investigación contiene una interpelación que también alcanza a Uruguay. Una sociedad debería preguntarse qué está haciendo cuando sus nuevas generaciones necesitan abandonar su tierra para realizar sus proyectos de vida.También señaló que la corrupción erosiona la confianza ciudadana y debilita las instituciones. La integridad de quienes ejercen responsabilidades públicas no es un asunto accesorio: constituye una condición para sostener la legitimidad democrática.Francisco, León XIV y la discusión económica. La continuidad entre Francisco y su sucesor resulta particularmente visible en materia de justicia social. León XIV hizo propio un documento que Francisco había comenzado a preparar sobre la atención a los pobres, publicado como exhortación apostólica Dilexi te en octubre de 2025. Allí reafirma la responsabilidad de la Iglesia frente a la exclusión y las desigualdades.Sin embargo, sería simplificador identificar automáticamente su pensamiento con la izquierda política o el socialismo. Su posición se inscribe en la doctrina social de la Iglesia, una tradición que reconoce el valor de la propiedad privada, la iniciativa empresarial y la economía de mercado, pero establece que deben estar subordinadas a principios éticos, la solidaridad y el bien común.En su encíclica Magnifica humanitas, de mayo de 2026, León XIV reconoce el potencial positivo del mercado y de la iniciativa privada, aunque cuestiona su autonomía absoluta. También reafirma la función social de la propiedad y el principio de subsidiariedad, según el cual el Estado debe intervenir cuando corresponde, pero sin sustituir innecesariamente la iniciativa de las personas, las familias y las organizaciones sociales.

El 9 de noviembre, ante representantes del mundo laboral argentino, formuló con claridad uno de los principios centrales de esta perspectiva: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. También manifestó su preocupación por los efectos de la inteligencia artificial y la automatización sobre el empleo y la dignidad de los trabajadores.No propone eliminar el mercado ni concentrar todas las decisiones en el Estado. Propone subordinar la actividad económica a una concepción humanista de la sociedad. Una posición que puede encontrar coincidencias con algunas corrientes socialdemócratas y progresistas, pero que conserva una identidad doctrinal propia y también mantiene posiciones tradicionales de la Iglesia en cuestiones bioéticas, como la defensa de la vida desde la concepción hasta su término natural.La democracia también se construye cuidando la palabra. Hay una afirmación del discurso pronunciado en Buenos Aires, el 8 de noviembre, que merece especial atención: “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.No estamos ante una recomendación de buenos modales. Es una reflexión sobre la calidad de la convivencia democrática. Cuando la palabra se utiliza para descalificar, humillar o negar legitimidad al que piensa diferente, el adversario se transforma en enemigo y la posibilidad de construir soluciones compartidas se debilita. El desacuerdo es una condición natural de la democracia. El problema comienza cuando perdemos la capacidad de procesarlo sin destruir al interlocutor.Una coincidencia con la comunicación emocional constructiva. Desde mi perspectiva como investigador en comunicación, encuentro una convergencia particularmente interesante entre este planteo y los fundamentos de la comunicación emocional constructiva (CEC), línea de investigación que vengo desarrollando.No pretendo atribuir al pontífice una formulación teórica que pertenece a otro campo. Sin embargo, ambos enfoques reconocen la importancia de la palabra y de la calidad de las interacciones humanas para construir relaciones y mejorar la convivencia.La CEC propone comprender la comunicación como una práctica que no se limita a transmitir información. Cada conversación puede fortalecer la confianza, generar reconocimiento o profundizar distancias. La palabra es una tecnología social capaz de abrir posibilidades, facilitar acuerdos o alimentar conflictos.Cuidarla no significa renunciar a las convicciones ni evitar las discusiones. Significa cuestionar una idea sin descalificar a quien la sostiene, reconocer al otro como interlocutor legítimo y comprender que pensar diferente no elimina nuestra responsabilidad compartida. En ese sentido, la afirmación de León XIV sobre reconocer en quien piensa diferente a un compatriota expresa una coincidencia especialmente significativa con la perspectiva de la CEC.Tender puentes no significa pensar igual. La visita del papa al Río de la Plata deja una reflexión que merece trascender las adhesiones religiosas y las simpatías políticas. Uruguay y Argentina comparten una historia, una cultura y numerosos desafíos. El mate y el asado son expresiones cotidianas de una identidad que nos recuerda que buena parte de lo que somos se construye en relación con otros.Pero los puentes necesitan algo más que símbolos. Requieren instituciones confiables, educación, oportunidades de trabajo, solidaridad y responsabilidad de quienes ejercen el poder.Entre mates, asados y llamados de atención a la clase política, León XIV nos recuerda que ninguna sociedad puede construir un futuro compartido si pierde la capacidad de reconocerse como comunidad. Porque trabajar por una mejor convivencia no significa conseguir que todos pensemos igual. Significa aprender a construir soluciones aun cuando pensamos diferente. Dr. Ricardo Laurenz Espalter Doctor en ComunicaciónEl cardenal Sturla y los desaparecidosSr. director:Durante la visita del papa León XIV al Uruguay, la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos difundió un mensaje en el que reclamó que la Iglesia católica contribuya a esclarecer el destino de sus familiares. En respuesta al reclamo del colectivo, el cardenal Daniel Sturla dijo: “Es muy difícil que pidamos verdad y justicia, pero no estemos dispuestos también a perdonar”.