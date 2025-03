La aplicación de la justicia

En el caso de Besozzi lo que está francamente mal —sea que a la postre Besozzi resulte culpable, sea que se lo reconozca inocente— es la teatralización del procedimiento. Ir con la policía a las siete de la mañana a sacarlo esposado de su casa y frente a las cámaras de televisión (que por casualidad pasaban por allí) es una desmesura que indigna e invita a conjeturas. Bastaba con llamarlo por teléfono o dejarle un escrito en el buzón para que se presentara. No puede descartarse livianamente una intencionalidad aviesa, ajena a la justicia (a la justicia como concepto, no a algún —o alguna— integrante del Poder Judicial o la Fiscalía).

Pero, además, el contexto mencionado arriba contiene otros aspectos pertinentes al caso. Las leyes —toda ley humana— son un producto cultural, tienen una base en la cultura de la sociedad. Sacando las que Moisés trajo cuando bajó de la montaña, toda ley es un producto de un contexto cultural. La pena de muerte es aceptada o aborrecida según sean los tiempos y los países. El atentado al pudor era una cosa en la era victoriana y es otra cosa ahora, donde mujeres casadas y honestas hacen toples en la playa. Pero, claro, si esa misma mujer quiere ir a cobrar un cheque a la sucursal del BROU en esa pinta, va a tener problemas, va a merecer sanción. El juez, para ser justo, para impartir verdaderamente justicia, debe tomar en cuenta el contexto de la realidad cultural.

En el Uruguay del interior, en su cultura, está aceptado lo que podría llamarse un comportamiento paternal de parte de la autoridad municipal en ciertos casos. Es en ese contexto cultural donde debe manejarse la Justicia. Naturalmente, pueden darse —y se dan— abusos (corruptio optimi pessima, como decían los antiguos): caso de antología fue el de Saviniano Nano Pérez, intendente de Cerro Largo en el siglo pasado.

Pero ese no es este caso; por ese motivo la gente de Soriano (y otros que no somos de allá) está entre indignada y asustada por la teatralización del procedimiento de parte de jerarcas que, viviendo en el lugar, no pueden desconocer el contexto. Y agrego: siendo que la indignación es el principal factor de involucramiento social y motor de compromiso colectivo, no sería raro que Besozzi termine siendo favorecido electoralmente.

Encierra un peligro muy grande partidizar o politizar la Justicia; todos estamos de acuerdo con esto. Lo que hay que agregar es: ¿quién es el que está politizando la Justicia? ¿Quién le pasa a Preve los datos reservados para que los vaya publicando? ¿Quién tranca ciertos expedientes y denuncias comprometedores? ¿Quién teatraliza los procedimientos?

Me hubiera gustado que el titular de Búsqueda del jueves pasado hubiese sido el siguiente: “El caso Besozzi replantea el debate sobre la gestión en juzgados y fiscalías”.

Juan Martín Posadas