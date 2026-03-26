La ceremonia de los Oscar

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El artículo en Galería me pareció casi perfecto. Sin embargo, la mención del presentador Javier Bardem —quien ha manifestado una postura favorable hacia una teocracia violenta que persigue la eliminación total de un Estado y que, además, somete a su propio pueblo, donde la mujer carece de valor— no guarda ninguna relación con el título del artículo: Una ceremonia despolitizada y correcta.
Si el espíritu de la ceremonia de los Premios Oscar era evitar cualquier tipo de declaración en un momento tan crítico para la humanidad, resulta incoherente la elección de un presentador que ni siquiera estaba nominado y cuya exposición pública está fuertemente marcada por su posicionamiento político.
Elias Birn