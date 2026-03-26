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    La ceremonia de los Oscar

    Sr. director:

    El artículo en Galería me pareció casi perfecto. Sin embargo, la mención del presentador Javier Bardem —quien ha manifestado una postura favorable hacia una teocracia violenta que persigue la eliminación total de un Estado y que, además, somete a su propio pueblo, donde la mujer carece de valor— no guarda ninguna relación con el título del artículo: Una ceremonia despolitizada y correcta.

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