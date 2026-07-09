La competitividad portuaria y el dragado

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El Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y acuerdos posteriores establecieron, como criterio fundamental, en materia de canales, el del tratamiento igualitario, no discriminatorio, que tiene el propósito de evitar que medidas adoptadas unilateralmente en los canales de la zona común puedan causar perjuicio a la otra parte y un régimen de consulta previa, precisamente para evitar que esas medidas pudieran hacerse vigentes.

Lamentablemente, la autoridades competentes de la República Argentina han hecho caso omiso de ese principio, violando lo dispuesto en los arts. 14 y 17 del tratado, a través de distintas medidas que no fueron debidamente impugnadas por la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). El art. 14 refiere a la obligación de consultar a nuestro país por la modificación de la reglamentación de los canales argentinos aumentando la tasa de peaje, y el segundo impone a la Argentina presentar ante la CARP el proyecto de dragado de la vía troncal en el Río de la Plata, como lo hizo nuestro país con el canal de acceso, a fin de verificar si ese proyecto ejecutivo puede causar perjuicio al régimen del río y a la navegación de la otra parte.

La delegación uruguaya ante la CARP y la Cancillería uruguaya tienen el deber de exigir la observancia del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y de proteger los intereses fluviales y portuarios de nuestro país, porque de no hacerlo se estaría afectando la capacidad de competir en igualdad de condiciones con los puertos argentinos.

Vale la pena recordar en ese sentido la exposición que efectuó en la Cámara de Senadores el 5 de setiembre de 2006 quien fue un eximio canciller de la República, el Dr. Sergio Abreu, que refiriéndose a una decisión argentina de aumentar la tasa de peaje en lo que ahora se denomina vía troncal, en forma unilateral y sin consulta previa, manifestó que el principio de competitividad de los canales de Martín García es esencial para nuestro país y que “ese canal constituye la condición necesaria para que nuestros puertos tengan futuro”.