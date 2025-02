La delincuencia en Argentina

En un país democrático, las palabras de Espert resultan no conforme a derecho: son totalmente imprudentes, descabelladas, polémicas y fuera de toda razón, ya que la pena de muerte no está permitida por ley. La ciudadanía espera que el jefe de Estado salga a la palestra y dé a conocer su opinión ante las graves declaraciones formuladas por el parlamentario. La pregunta del millón es: ¿El señor Milei discrepa o concuerda con las expresiones vertidas por el diputado nacional? Hasta el día de hoy, no hay respuestas. El presidente argentino se ha mantenido en un absoluto silencio. ¿El que calla otorga?

Hugo Modesto Izurdiaga