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Estimados doctores del MSP:Les escribo porque, si bien en Uruguay cada vez somos menos, todavía quedamos personas que pensamos, razonamos y sentimos. Personas que no queremos dejarnos llevar por discursos que, a nuestro entender, presentan contradicciones y terminan convirtiendo determinadas afirmaciones en verdades incuestionables.Fuimos educados en valores, en el seno de nuestras familias y en una escuela que nos enseñó la importancia de la verdad. Por eso, considero necesario expresar mi preocupación frente a la forma en que se aborda públicamente el tema del aborto y, particularmente, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).Desde mi perspectiva, aquella ley fue presentada bajo argumentos que merecen ser revisados y discutidos con honestidad. Se habló de la necesidad de evitar muertes maternas y de garantizar libertad y autonomía a las mujeres. Sin embargo, me pregunto: ¿qué información recibe realmente una mujer que se encuentra atravesando un embarazo no planificado? ¿Cuenta con todas las herramientas necesarias para reflexionar libremente sobre las consecuencias de su decisión?

No considero que exista verdadera libertad de elección cuando la información no es completa. Para poder decidir libremente es necesario conocer todas las alternativas, las consecuencias y las posibles implicancias físicas y emocionales de cada una de ellas.Cinco días, o incluso más, no pueden constituir por sí solos una verdadera instancia de reflexión si la información proporcionada no contempla todas las dimensiones de la decisión.

También me pregunto qué entendemos por “felicidad” cuando hablamos de políticas públicas vinculadas a la maternidad. ¿Es posible hablar de felicidad cuando una mujer, muchas veces en una situación de vulnerabilidad, considera que no tiene otra alternativa que finalizar con su embarazo? ¿No deberíamos preguntarnos primero qué podemos hacer como sociedad para que esa mujer encuentre apoyo, contención y alternativas reales?

Creo que una sociedad que pretende defender a las mujeres debe acompañarlas especialmente cuando atraviesan situaciones de vulnerabilidad. El verdadero empoderamiento debería consistir en brindarles las herramientas necesarias para que puedan elegir con libertad, sin sentirse condicionadas por su situación económica, familiar o social.

También me preocupa profundamente la realidad demográfica de nuestro país. Uruguay enfrenta desde hace años un proceso de envejecimiento poblacional y una baja natalidad. Cuando se afirma que en nuestro país se ha decidido “ser pocos”, considero legítimo preguntarnos qué consecuencias tendrá esa decisión para las próximas generaciones y qué proyecto de país estamos construyendo.No planteo estas preguntas desde el odio ni desde la intolerancia. Las planteo desde la preocupación de una ciudadana que considera que la vida humana, la maternidad, la libertad y la responsabilidad social merecen ser debatidas con honestidad y sin consignas.No queremos más discursos que, desde nuestra perspectiva, puedan confundir o simplificar realidades complejas. Queremos políticas públicas que acompañen a quienes más lo necesitan, que brinden información completa y que permitan tomar decisiones basadas en el conocimiento y la verdad.

Queremos dirigentes que defiendan la verdad, que tengan una visión de futuro y que piensen en el Uruguay que dejaremos a las próximas generaciones.Nuestro país tiene una larga historia de hombres y mujeres que defendieron valores, principios y una visión de futuro. Entre ellos, Artigas representa para muchos uruguayos un referente de identidad y compromiso con nuestra sociedad.Hoy tenemos la responsabilidad de preguntarnos qué Uruguay queremos construir: uno cada vez más envejecido y con menos nacimientos, o un país que genere las condiciones para que quienes desean formar una familia puedan hacerlo, contando con apoyo, oportunidades y verdadera libertad.

Porque una sociedad verdaderamente feliz no es aquella que simplemente ofrece opciones frente a las dificultades, sino aquella en la que las personas aprenden a defender, valorar y proteger la vida por encima de todo.Cuando se presenta la muerte de un hijo como una solución ante un problema o una dificultad, se corre el riesgo de relativizar el valor de la vida humana y de instalar la idea de que la muerte puede convertirse en una respuesta frente al sufrimiento, al dolor o a las dificultades que atraviesa una persona.Las consecuencias de esta forma de pensar están a la vista: aborto seguido de eutanasia y suicidio. Cuando la muerte comienza a ser considerada una solución, ¿qué lugar ocupa entonces la defensa de la vida y la libertad basada en el conocimiento de la verdad?

IVG Integrante de Grupo Provida y Familia de Salto