  • Cotizaciones
    jueves 23 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Seguridad, vigilancia y libertades

    Sr. director:

    La instalación de 27 arcos digitales equipados con cámaras de reconocimiento facial, lectura automática de matrículas y sistemas de análisis de dispositivos para registrar los ingresos y egresos de Montevideo constituye una decisión de enorme trascendencia institucional. No se trata simplemente de incorporar nueva tecnología para reforzar la seguridad pública, sino de crear una infraestructura de vigilancia permanente capaz de registrar y procesar información de miles de ciudadanos que transitan diariamente por la ciudad, independientemente de que exista o no sospecha alguna sobre ellos.

    La seguridad es una obligación esencial del Estado y el empleo de herramientas tecnológicas puede ser útil para prevenir delitos, localizar vehículos requeridos o colaborar en investigaciones judiciales. Sin embargo, cuando esas herramientas implican la recopilación sistemática de datos sobre la población en general, surge la necesidad de analizar cuidadosamente su compatibilidad con derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de circulación, la protección de los datos personales y la presunción de inocencia.

    Leé además

    Leonardo Decarlini

    Los dos frentes
    Fernando Belhot

    La DGI y su afán recaudatorio

    La experiencia internacional demuestra que ningún sistema de reconocimiento automatizado es infalible. Existen antecedentes de identificaciones erróneas, falsos positivos, sesgos en determinados algoritmos y errores que pueden afectar a personas completamente ajenas a cualquier actividad delictiva. A ello se suma el riesgo de accesos indebidos, filtraciones de información o cambios futuros en los fines para los cuales fueron creadas estas bases de datos. La historia enseña que las tecnologías de vigilancia tienden, muchas veces, a ampliar progresivamente su ámbito de aplicación si no existen límites claros y efectivos.

    Por esa razón, resulta indispensable conocer con precisión cuál será el marco jurídico que regulará este sistema. La ciudadanía tiene derecho a saber qué información se recopilará, durante cuánto tiempo permanecerá almacenada, quiénes podrán acceder a ella, bajo qué condiciones podrá ser utilizada, qué organismos independientes supervisarán su funcionamiento y qué garantías existirán para impedir abusos o usos políticos, comerciales o incompatibles con los fines de seguridad pública.

    También corresponde analizar si la medida supera un examen de necesidad y proporcionalidad. En un Estado democrático, toda restricción o afectación potencial de derechos debe responder a un fin legítimo, ser realmente necesaria y no ir más allá de lo imprescindible para alcanzar ese objetivo. La tecnología no puede convertirse en un mecanismo de control generalizado sobre la población simplemente porque hoy sea técnicamente posible hacerlo.

    Por ello, la oposición, las organizaciones de la sociedad civil, los especialistas en protección de datos, las instituciones académicas y los propios ciudadanos deberían exigir un debate público amplio, transparente y basado en evidencia antes de que un sistema de estas características quede plenamente operativo. La discusión no debería centrarse únicamente en sus eventuales beneficios para la seguridad, sino también en las garantías que protegerán las libertades individuales frente al creciente poder tecnológico del Estado.

    La cuestión clave, en definitiva, es responder con honestidad una pregunta fundamental: ¿estamos ante una herramienta de seguridad proporcionada, sometida a estrictos controles democráticos y diseñada exclusivamente para combatir el delito, o estamos dando el primer paso hacia un modelo de vigilancia permanente sobre toda la población? Esa es la pregunta que las autoridades tienen la responsabilidad de responder con claridad, transparencia y garantías suficientes antes de pedir a la ciudadanía que confíe plenamente en un sistema de esta magnitud.

    Dr. Jorge Cassinelli

    Selección semanal
    Mercado cambiario

    Dólar estabilizado; Uruguay perdió “competitividad” de precios en junio

    Por Redacción Búsqueda
    Criptoactivos

    El bitcoin consolida su repunte; ¿hasta cuándo seguirá subiendo de precio?

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad Pública

    Orsi consultó a Estados Unidos si Uruguay necesita autorización para que la Policía utilice los Mamba MK7

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Finanzas públicas

    Una emisión de deuda desierta y otra con alta demanda propiciaron un cruce político

    Por Ismael Grau

    Te Puede Interesar

    Padrones comprados por Aeropuertos Uruguay para construir el aeropuerto de Rocha.

    Corporación América Airports compró el campo donde proyecta construir el aeropuerto de Rocha, entre lagunas

    Por Nicolás Delgado
    Martina Casás.

    Martina Casás: “Sería justo” que el Frente Amplio revise su definición tras el fallo de la Justicia que consideró probado el acoso

    Por Victoria Fernández
    Movilización del PIT-CNT en el Cerro, en el marco de un paro parcial.

    Una decena de filiales mantienen una deuda “alarmante” con el PIT-CNT, que busca que se regularicen los pagos

    Por Martín Mocoroa
    Alejandro Paz, presidente de Antel, en junio, durante la presentación del centro de transmisión con Canal 5 para el Mundial 2026.

    En desacuerdo con Antel por el contrato del fútbol uruguayo, Tenfield busca respaldo político en el gobierno

    Por Juan Francisco Pittaluga