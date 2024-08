La dictadura militar

Yo era dirigente estudiantil, y cuando en la fecha de Liber Arce unos compañeros me denunciaron, me suspendieron y terminé preso en Jefatura, me acuerdo, como hoy, que otros países miraban para otro lado, Argentina y Brasil seguro, pero también Estados Unidos y el resto de la OEA. Pero no me olvido que el partido comunista y los ultras protupas apoyaron como locos el golpe militar en febrero del 73, porque creyeron que con el general Baliñas y el general Seregni podrían hacer gobierno con los militares sublevados contra el gobierno elegido en democracia.