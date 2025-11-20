La doma del poder, nuevo capítulo

Sr. director:

El senador Robert Silva presentó al Senado un proyecto de ley que atribuye competencia a la Suprema Corte de Justicia para declarar que una persona se encuentra en una situación incompatible con el cargo público que ocupa o ha violado prohibiciones constitucionales en el ejercicio de dicho cargo. La consecuencia de la declaración será que esa persona quedará destituida de pleno derecho, es decir, sin que sea necesario ningún otro acto o hecho para que se produzca la destitución. Si pese a ella, la persona continúa desempeñando las funciones propias del cargo, incurrirá en el delito de usurpación de funciones.

La iniciativa legislativa responde a las cuestiones que se han planteado recientemente a propósito de la designación de miembros de los directorios de ASSE y del Instituto Nacional de Colonización, en colisión frontal con el artículo 200 de la Constitución. El presidente de Colonización renunció a su cargo para seguir siendo colono, y el presidente de ASSE renunció a sus empleos en varias mutualistas para conservar el suyo. De no haber mediado esas decisiones de las personas involucradas no estaba claro cómo se salía del atolladero. El Poder Ejecutivo hubiese podido removerlas de sus cargos, sí, pero ello hubiera implicado reconocer el error cometido al designarlas, lo que era políticamente inviable. Las Cámaras legislativas hubiesen podido —en teoría— censurar a los ministros políticamente responsables por la situación, pero eso no era factible al tener el Frente Amplio mayoría propia en Senado y contar en Diputados con Cabildo Abierto, que, como Puerto Rico con relación a los Estados Unidos, actúa como un “estado libre asociado” al FA. La Jutep tampoco era el instrumento idóneo para resolver el problema: es un organismo de composición política, con una mayoría dispuesta a declarar que el sol sale por el oeste si así se lo indica el gobierno, y sus dictámenes carecen de efecto obligatorio.

La Constitución establece incompatibilidades y prohibiciones para el desempeño de cargos públicos de importancia; pero en algunos casos no dice cuál ha de ser la consecuencia de la violación de sus preceptos (así en el artículo 200) y en otros no dice quién ni cómo declarará de manera jurídicamente vinculante que se ha configurado la situación cuya consecuencia es la pérdida del cargo (así en los artículos 122 a 124).

En definitiva, la aplicación de las referidas normas constitucionales está hoy librada al juego político entre el gobierno y la oposición, con el telón de fondo compuesto por el estado de la opinión pública. El Estado de derecho es otra cosa. Supone que la vida política transcurre siempre dentro del marco constitucional y que, cuando así no sucede, hay órganos independientes del poder político competentes para señalar la infracción y sancionarla, o franquear el paso a la aplicación de las normas que la sancionan. Esos órganos son los que constituyen el Poder Judicial, que —desde Montesquieu para acá— se entiende que debe estar separado tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo para actuar con verdadera independencia en el ejercicio de sus funciones.