La gestión portuaria

En marzo del 2020, la Administración Nacional de Puertos (ANP), a través del presidente del directorio, anunciaba un plan maestro para el sistema portuario nacional a fin de ordenar toda la gestión operativa de cara al futuro; no obstante, en los próximos días se cumplirán cinco años de aquel compromiso público y el anuncio quedó en la nada, no habiéndose iniciado ni una base para planificar alguna línea estratégica; todo fue al boleo.

Las promesas de un ambicioso plan de desarrollo portuario, con la profundización del canal de acceso al Puerto de Montevideo a 14 metros como bandera, se estrellaron contra la realidad. La autorización argentina, obtenida tras la salida de un canciller y el cambio de gobierno en la vecina orilla, no sirvió de nada. En lugar de avanzar, retrocedimos a 11,5 metros, comprometiendo la competitividad de nuestro principal puerto. No pudieron ni siquiera mantener los 12,60 metros que teníamos. Las explicaciones a 10 días de terminar la gestión dan la misma cantidad de vergüenza que de rabia, que los barcos desguazados, que Gas Sayago, y no dicen que desde hace 45 días no se le hacía mantenimiento al canal de acceso y que estuvieron dos barcos atascados durante días entre el km 0 y el 6, lo que causó grandes bloqueos logísticos y pérdidas económicas enormes.