Sr. Director:

Lo que voy a narrar no me lo contaron, me sucedió a mí y representa la irresponsabilidad de las autoridades de turno de la Intendencia de Montevideo y la falta de respeto a los contribuyentes que aportamos 2 millones de dólares diarios a esa institución que nos paga con malos servicios y muchos sinsabores.

Hace unos días me enteré, por un trámite que mi esposa realizaba ante una institución bancaria de plaza, que el trámite estaba en suspenso mientras su esposo, o sea yo, estuviera figurando en el Clearing de Informes. Grande fue mi sorpresa, pues he hecho gala de siempre haber cumplido con mis obligaciones y no tenía conciencia de haber sido deudor jamás. Hechas las averiguaciones, con excelentes servicios desde la empresa Equifax (Clearing de Informes), resultó que estaba allí registrado por deberle 4.600 pesos a la IM desde el año 2019. Quise pagar esa exigua deuda y solucionar rápidamente la oprobiosa situación, pero en ningún lado podían cobrarme por no tener factura ni documentación que avalara tal monto. En épocas de inteligencia artificial, con optimismo y voluntad de pago, llamé a la IM y, después de varios intentos fallidos y de haber sido amablemente atendido por la jefa de Tributos, no pudieron notificarme acerca de mi factura impaga; por el contrario, debía concurrir personalmente al Palacio Municipal, agenda de por medio que me adjudicaron para el mes siguiente. Viviendo, por suerte, fuera de los límites de lo que algún día fue la tacita de plata, me resultó tan caro perder un día y gastar en viajar para averiguar lo que debía pagar como lo habría sido saldar directamente mi deuda.

A la hora señalada, 12.00 horas del día viernes 7 de febrero, me presenté en Gestión Fiscal y enorme fue mi sorpresa cuando me notificaron una multa por cartelería en vía pública en Rambla Gandhi. Alguien le dijo al inspector que el grupo político con el que me identifiqué en la elección pasada puso cartelería en infracción por cuenta y orden mía, siendo que no fui candidato a nada ni figuro, ni en mi imaginación, encabezando una agrupación política llamada “Uruguayos por el Cambio”. Lo peor, y es lo que más me indigna, es que yo supuestamente fui notificado, figurando en el expediente un nombre, una firma y una cédula de identidad de mi absoluto desconocimiento. Lo trágico es haber estado en el Clearing de Informes durante todos estos años sin ser consciente de ello, y allí seguramente seguiría hasta el final de mis días si un trámite fortuito no me lo alertara en algún momento.