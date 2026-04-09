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    La propuesta de la universidad de la educación

    Sr. director:

    Las universidades pedagógicas en América Latina y las enormes diferencias con la propuesta de la UNED en Uruguay

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    Las actuales autoridades gremiales que dirigen el Consejo de Formación en Educación han afirmado que el país necesita una universidad como la UNIPE de Argentina, la UNAE de Ecuador y la Universidad Pedagógica de México, y han puesto a esas instituciones como modelo de profesionalización docente en un reciente evento que financiaron y en el que participaron representantes de todas ellas. Sin embargo, no han dicho que dichas instituciones funcionan dentro de sistemas de educación superior en los que existen múltiples controles y exigencias de calidad externas sobre ellas y que, además, es un modelo que solo existe en unos pocos países. Desde hace años se ha planteado la necesidad de impulsar la “universitarización de la formación docente”, pero la propuesta de la UNED va a empeorar incluso la débil actual formación docente, por un modelo de autonomía y cogobierno que no existe incluso en esas instituciones que ponen como referencia ni en ningún lugar. Veamos algunos casos mínimamente para ver esas diferencias.

    UNIPE (Argentina): La Universidad Pedagógica Nacional se destaca por ser una institución joven que nació en la Provincia de Buenos Aires por el gobierno kirchnerista y luego fue nacionalizada con el gobierno peronista. No solo tiene un perfil ideológico, sino que está centrada en la formación de posgrado para docentes en ejercicio, y no remplazó ni sustituye a los institutos terciarios, sino que funciona meramente como un puente de articulación y de posgrado. Todos sus programas son aprobados por el Ministerio de Educación y la CONEAU sobre estándares muy rígidos. Todos sus posgrados, además de licenciados por el ministerio, incluso deben ser acreditados obligatoriamente por la CONEAU.

    UNAE (Ecuador): Esta universidad, creada bajo el impulso de la Revolución Ciudadana de Correa en Ecuador, está localizada en el interior profundo del país, y se basa en becas de tiempo completo, en pruebas de ingreso y una cobertura de elites de alta calidad. Funciona bajo una regulación estatal muy estricta a través del Consejo de Educación Superior (CES), que aprueba sus programas y regula su funcionamiento, y del Consejo de Acreditación (CACES), que obligatoriamente controla la calidad y acredita. También para ser rector de dicha universidad se requiere tener doctorado y una importante experiencia académica y de investigación, a diferencia del proyecto de UNED.

    UPN (México): La Universidad Pedagógica Nacional de México es una institución desconcentrada de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el nombramiento del rector es una facultad del secretario de Educación Pública. Sus programas deben estar alineados con las políticas educativas nacionales y las necesidades del Sistema Educativo Nacional que define la Secretaría, pero ella convive con las Escuelas Normales que no se han fusionado en la UPN y que sí operan bajo planes y programas de estudio que la SEP emite de manera directa y centralizada para todo el país. La UPN se concentra en posgrados, en la nivelación académica de los maestros y en la intervención educativa en contextos diversos (indígena, rural).

    UPN (Colombia): Esta es una universidad consolidada en términos de prestigio académico y tradición investigativa. La Universidad Pedagógica Nacional de Colombia tiene una autonomía muy marcada y un Consejo Superior de nueve miembros, integrado por representantes del Ministerio de Educación, del sector productivo, de los estudiantes, de los docentes, de las autoridades y de los egresados. Se inserta en el sistema como el referente de calidad para las facultades de educación del país y sus programas son autorizados por el Ministerio de Educación Nacional, y para el egreso existen los exámenes del ICFES.

    A diferencia, la propuesta de la universidad de la educación en Uruguay (UNED) busca integrar los actuales Institutos de Formación Docente (bajo la órbita del CFE-ANEP) dentro de la UNED y en una estructura universitaria autónoma, bajo un modelo máximo de cogestión con participación de docentes y estudiantes, con capacidad de aprobar sus programas autónomamente, sin obligación de acreditación y evaluación, totalmente independiente del Ministerio de Educación y de la ANEP y con las prácticas están sujetas a convenios, y con autoridades con bajas exigencias académicas y que además viene a sustituir al sistema de Reconocimiento Universitario de las carreras de formación en educación (vía MEC) y exámenes que se creó en el período anterior y que se apoyaba en control externo y calidad.

    Eco. Claudio Rama

    Dr. en Educación; Dr. en Derecho

    Exdirector del IPES

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