La situación de la educación

Todo el sistema político exhibe síntomas de histeria colectiva ante el atentado contra la Dra. Ferrero. Reuniones para el “show mediático”, declaraciones repetidas y huecas, hipótesis, ninguna medida concreta, versos y más versos…

Unos culpan a Marset (que usufructuó de una ley aprobada en el gobierno de Mujica), otros recuerdan la fuga de Morabito… El director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, M. Layera, cuya venia votaron el FA y el P. Colorado, ¿qué tareas realiza? ¿O también es nominal como lo fuera Garcé en el gobierno anterior?

Más allá de que notoriamente la inseguridad y el narcotráfico crecieron en esta y en las anteriores administraciones, y de que falta una presencia disuasiva y represiva enérgica, tanto el Gobierno y la oposición, la sociedad toda, debemos atender la marcha de la educación en todos sus niveles, porque que una buena educación promueve la equidad ciudadana y la igualdad de oportunidades (ver arts. 8, 40 y 41 de la Constitución), contribuye al desarrollo de sociedades más prósperas y también pacíficas.

¿Cómo se levantaron de sus escombros Japón y Alemania? ¿Por qué prosperaron Taiwan y los “tigres asiáticos”? Educación, educación, educación...

¿Quién no aplaudió o coincidió con ese enunciado de un presidente al momento de iniciar su mandato?

Es por demás evidente que vivimos, desde hace décadas, un permanente estancamiento en la educación, fundamentalmente en la pública, la que otrora constituyera una de las características que destacaban a nuestro país, siendo Uruguay destino elegido por muchos latinoamericanos para estudiar y graduarse en su Universidad.

La Universidad de la República de entonces, no este bastión de ideologías ajenas a nuestro sistema democrático republicano, con estandartes del Che Guevara, el mismo que asesinaba en Cuba a los opositores y también a los homosexuales, mientras los gays vernáculos “hipnotizados” lucen hoy remeras, portan termos con la imagen de un gran homófobo, paradoja…

Para los que perdieron la memoria por seniles, o les conviene perderla por mezquinos intereses políticos, también es el mismo Che Guevara que, en la propia Universidad de la República, el 17 de agosto de 1961 dijo: “Puedo asegurarles que en nuestra América, en las condiciones actuales, no se da un país donde, como en el Uruguay, se permitan las manifestaciones de las ideas”. Agregaba: “Yo sé que los miembros del gobierno del Uruguay no están de acuerdo con nuestras ideas. Sin embargo, nos permiten la expresión de estas ideas en el Uruguay… de tal forma que eso es algo que no se logra, ni mucho menos, en los países de América. Ustedes tienen algo que cuidar, que es, precisamente, la posibilidad de expresar sus ideas, la posibilidad de avanzar por cauces democráticos…”.

Paradoja: a menos de dos años de ese “sincericidio”, los tupamaros cometieron su primer robo de armas para la “Revolución”, la de ellos, solo de ellos y para ellos…

Esta Universidad que cobija grados 5 truchos, que sostiene un Consultorio Jurídico también ideologizado, que está en el lugar 29 entre las universidades latinoamericanas y en el 970 del ranking mundial…

En tanto, ¿qué sucede con la educación secundaria, obligatoria desde 1967? La matrícula en 2025 descendió con relación al año anterior, particularmente en ciclo básico; hoy hay 269.000 estudiantes entre centros públicos y privados, menos que la cantidad de empleados públicos y municipales…

Las autoridades de la ANEP refirieron que “bachillerato registró un menor porcentaje de promoción”, y manifestaron que uno de los ejes de su gestión será atacar la causa de las inasistencias...

Mientras las ATD (Asambleas Técnicas “Docentes”), que dicen preocuparse por “las múltiples carencias que afectan al sistema educativo en infraestructura, mantenimiento”, … consignan “su profundo malestar y preocupación frente a intentos de implementación de propuestas de vigilancia”. Claro, mejor es que “siga el baile, siga el baile”.

La misma ATD que “exige la eliminación de los actos protocolares en escuelas, así como el porte de banderas, la promesa y la entonación de canciones como ‘Mi bandera’”... mientras que el director nacional de Educación quiere innovar el escudo nacional: poner un mate, un tamboril y referencias costeras…

En cualquier país serio, por exponer esa peregrina idea sobre un emblema del Estado, lo habrían “renunciado” de inmediato. Pero como sabiamente escribió Discépolo, “todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor”.

En cuanto a primaria, las actuales autoridades hace pocas horas expresaron su preocupación por el alto porcentaje de inasistencias que se registran y confían en que una campaña publicitaria revertirá ese grave problema, soñar no cuesta nada…

La ANEP, en lugar de destinar 1.500 millones a financiar la “Educación Sexual Integral”, debería enseñar a los alumnos —a los educandos, no a los “gurises y gurisas”, como equivocadamente los denomina el presidente del Codicen— a leer correctamente y escribir sin faltas, además de lenguaje, aritmética, historia nacional, idiomas, informática y también normas de respeto y valores morales (inciso 2, art. 71 de la Constitución).

Desde la educación, con docentes verdaderamente vocacionales y preparados adecuadamente, no con pervertidos ideológicos, podrá nuestra sociedad retomar el camino de la tolerancia, el respeto y la convivencia pacífica.

Guillermo Facello

CI 1.281.308-9