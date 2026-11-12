La situación de Peñarol

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

A los hinchas de cualquier equipo de fútbol, los dirigentes no pueden darles la espalda, porque, en definitiva, ellos son sus dueños. El presidente de Peñarol debió recordar la célebre frase de nuestro prócer José G. Artigas que decía: “Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana”.

Ignacio Ruglio hizo lo que tenía que hacer y renunció a su postulación a las elecciones del club del próximo diciembre.

El desastre deportivo que ha significado la actuación del equipo técnico durante el transcurso de casi tres años motivó un rechazo firme de la mayoría de sus hinchas, que le pedían al presidente su sustitución. Este siempre manifestó que el cese de Aguirre y sus colaboradores nunca se iba a dar. A su vez, expresó que él no creía en los cambios de técnico y sí en los procesos largos. Por ejemplo, en River Plate argentino, el técnico Gallardo tuvo un proceso largo. La diferencia con Peñarol es que River con ese técnico ganó infinidad de copas y cuando River se derrumbó, fue cesado. Y nadie dijo que, si no era Gallardo, no había otro técnico capaz de dirigir a la institución. Peñarol, en cambio, en un proceso de casi tres años, como hemos mencionado anteriormente, ha tenido resultados muy negativos y hay quienes dicen que, si no es Aguirre, no hay otro probable sustituto. Con el debido respeto, esto parece un chiste, cualquiera sea el técnico que lo pudiera suceder, peor no puede ser, porque ya se tocó fondo. Peor no puede haber nadie.

Trascendió en las redes que Diego Aguirre va frecuentemente a hablar con el Sr. De León que preside la Comisión de Arbitrajes del Colegio de Árbitros. Nosotros no entendemos cuál es el motivo que puede existir para que se dé esta comunicación. No entendemos a qué va, porque no es una tarea específica del técnico. En fin…

Actualmente, el equipo está de vacaciones en Solanas, allí donde reside el presidente, según así ha trascendido. ¿Qué necesidad hay de ir allí? Peñarol tiene un lugar espléndido de concentración que es Los Aromos, por lo que se debieron evitar gastos innecesarios. Lo que hay que hacer es trabajar, que se ve poco, y no ir a un muy lindo lugar de veraneo, porque este no es el momento para ello.

Los hinchas, en general, están viendo que, para el presidente, la Comisión Directiva y el equipo técnico ganar esta Tabla Anual es como ganar una Copa Libertadores. Para Peñarol y Nacional es lo normal ganar el Campeonato Uruguayo. Es así que se alternan en su obtención y es lo que debería pasar siempre, dada la diferencia abismal de presupuesto entre ellos y los equipos menores. Ganarle a Defensor y a Cerro Largo debería ser lo normal. Que Peñarol llegue a las finales, ya ni siquiera es la prioridad de su hinchada. Esta va a festejar más la ida de Ruglio y Aguirre y el fin del calvario que la obtención de un Campeonato Uruguayo más.

No olvidemos que Peñarol no pudo ganarle a Nacional durante 10 clásicos consecutivos, lo que ya quedó en la historia negra del Club.

La hinchada se manifestó con un coro desde las tribunas en el último partido disputado, solicitando el cese del técnico y el cambio de presidente al terminar su período y nunca más. Además, el banderazo en el Palacio Peñarol fue otra manifestación clara de lo que venimos expresando y este banderazo no fue pagado por nadie, fue únicamente por voluntad de los hinchas.

Peñarol no es de ninguna persona, es de sus socios y sus hinchas.

Adriana C. Torres