La situación en Venezuela

Claramente, Maduro es un dictador. Los requisitos básicos para conformar una dictadura los ha cumplido y con sobradas muestras en Venezuela. El respeto por los derechos humanos fue avasallado, la separación de poderes es inexistente. Por supuesto, persecución a quienes piensan distinto con detenciones arbitrarias, juicios sin el debido proceso, proscripciones, exilio, torturas y presos políticos lo han convertido en normal. Censuras y limitantes a la libertad de expresión y otros derechos, ¡también! Por eso, en Uruguay el verdadero golpe de Estado fue en el conocido “febrero amargo” y no unos meses después, en junio de 1973. Solo a los “Tribilines” les puede convenir afirmar que no comenzó la dictadura en ese “febrero amargo" con ya todos los ítems que la definen como dictadura ¡cumplidos!

Mientras en Venezuela, ¿qué podría tener de “distinto” para no configurar una dictadura?, ¿que se dieron elecciones si sabido es que fueron totalmente condicionadas para que ganara el gobierno y, si además de esto, pierden y ponen en práctica un burdo fraude para que no se reconozca al opositor Edmundo González como legítimo presidente electo? ¿Qué tiene de “distinto”?, ¿que a medias se permita cierta oposición con restricciones y un proceso electoral con serio recorte de libertades si además no se termina reconociendo el resultado en las urnas pronunciado en votos? ¿Qué tiene de “distinto” que el dictador Maduro se aferre mesiánicamente a esa pantalla dibujada de democrática si en la liga no reconoce que perdió ni admite que debe entregar el gobierno y en cambio la respuesta es más represión para los que piensan distinto, llevándose ofuscado la pelota para su casa?