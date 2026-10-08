La terminal de ómnibus de Punta del Este

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Soy vecina de Punta del Este y quiero contar lo que pasó en estos días con la terminal de ómnibus.

Nos enteramos por la prensa de que la Intendencia de Maldonado pensaba prohibir que los ómnibus interdepartamentales y regionales llegaran a la terminal. Sin consulta ni aviso a quienes la usamos habitualmente. Un grupo de vecinos autoconvocados salimos a juntar firmas: llenamos 95 folios en papel y más de 4.000 personas firmaron en https://www.google.com/url?q=http://change.org&source=gmail&ust=1790774769885000&sa=E. En total, más de 6.000 vecinos dijimos que no.

Para el lunes 21 de setiembre habíamos organizado un acto en el salón de la Liga de Punta del Este. El jueves anterior, el intendente anunció que suspendía el tema hasta marzo. Días después, la liga nos retiró el salón. Cuesta no ver una relación entre una cosa y la otra. Hicimos el acto igual, en la calle, bajo la lluvia y con un viento feroz. Muchos de los presentes tenían más de 70 años.

El jueves 24 entregamos las firmas en la intendencia y se abrió el expediente 2026-88-01-15841.