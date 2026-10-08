La terminal de ómnibus de Punta del Este

Sr. director:
Sr. director:
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Soy vecina de Punta del Este y quiero contar lo que pasó en estos días con la terminal de ómnibus.
Nos enteramos por la prensa de que la Intendencia de Maldonado pensaba prohibir que los ómnibus interdepartamentales y regionales llegaran a la terminal. Sin consulta ni aviso a quienes la usamos habitualmente. Un grupo de vecinos autoconvocados salimos a juntar firmas: llenamos 95 folios en papel y más de 4.000 personas firmaron en https://www.google.com/url?q=http://change.org&source=gmail&ust=1790774769885000&sa=E. En total, más de 6.000 vecinos dijimos que no.
Para el lunes 21 de setiembre habíamos organizado un acto en el salón de la Liga de Punta del Este. El jueves anterior, el intendente anunció que suspendía el tema hasta marzo. Días después, la liga nos retiró el salón. Cuesta no ver una relación entre una cosa y la otra. Hicimos el acto igual, en la calle, bajo la lluvia y con un viento feroz. Muchos de los presentes tenían más de 70 años.
El jueves 24 entregamos las firmas en la intendencia y se abrió el expediente 2026-88-01-15841.
Valoro la suspensión, pero suspender no es resolver. Pedimos algo simple: que la terminal se quede donde está y siga recibiendo a todos los ómnibus. Si hay que mejorarla, que se mejore; estamos dispuestos a colaborar. Lo que no aceptamos es que se decida su futuro a espaldas de quienes vivimos acá. Queremos diálogo, pero también certezas.
Los vecinos de Punta del Este queremos llegar a Punta del Este.
Ana May Zubiría