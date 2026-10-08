  • Cotizaciones
    jueves 08 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La terminal de ómnibus de Punta del Este

    Sr. director:

    Soy vecina de Punta del Este y quiero contar lo que pasó en estos días con la terminal de ómnibus.

    Nos enteramos por la prensa de que la Intendencia de Maldonado pensaba prohibir que los ómnibus interdepartamentales y regionales llegaran a la terminal. Sin consulta ni aviso a quienes la usamos habitualmente. Un grupo de vecinos autoconvocados salimos a juntar firmas: llenamos 95 folios en papel y más de 4.000 personas firmaron en https://www.google.com/url?q=http://change.org&source=gmail&ust=1790774769885000&sa=E. En total, más de 6.000 vecinos dijimos que no.

    Leé además

    Jorge Cassinelli

    Uruguay ante el reto democrático
    Jorge González Perdomo

    El grado inversor no es un petróleo eterno

    Para el lunes 21 de setiembre habíamos organizado un acto en el salón de la Liga de Punta del Este. El jueves anterior, el intendente anunció que suspendía el tema hasta marzo. Días después, la liga nos retiró el salón. Cuesta no ver una relación entre una cosa y la otra. Hicimos el acto igual, en la calle, bajo la lluvia y con un viento feroz. Muchos de los presentes tenían más de 70 años.

    El jueves 24 entregamos las firmas en la intendencia y se abrió el expediente 2026-88-01-15841.

    Valoro la suspensión, pero suspender no es resolver. Pedimos algo simple: que la terminal se quede donde está y siga recibiendo a todos los ómnibus. Si hay que mejorarla, que se mejore; estamos dispuestos a colaborar. Lo que no aceptamos es que se decida su futuro a espaldas de quienes vivimos acá. Queremos diálogo, pero también certezas.

    Los vecinos de Punta del Este queremos llegar a Punta del Este.

    Ana May Zubiría

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Impuestos: la DGI inició fiscalizaciones “en todo el territorio nacional”

    Por Redacción Búsqueda
    Jutep

    La junta anticorrupción recibió dos denuncias contra Gandini por posible omisión y ya las tramita

    Por Guillermo Draper
    Radios públicas

    El periodista Leonardo Pérez será el nuevo director de las radios públicas, después de la renuncia en febrero de Daniel Ayala

    Por Redacción Búsqueda
    Lana

    La menor oferta mundial sostiene los altos precios de la lana y se abren oportunidades para Uruguay

    Por Juan Luis Dellapiazza

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa