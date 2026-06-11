Lo mejor para Uruguay

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En varios proyectos de infraestructura portuaria que potencian el crecimiento logístico y la competitividad de los productores uruguayos, el área terrestre de Uruguay creció en más de 200.000 metros cuadrados en Nueva Palmira, Colonia, Montevideo y Rocha.

En todos estos, ha sido crucial estudiar y analizar todas las alternativas para elegir la mejor solución, teniendo en cuenta, además de la viabilidad técnica y económica, el impacto social y ambiental a largo plazo, comparando no solamente la inversión inicial, sino sobre todo los efectos a mediano y largo plazo de cada solución posible. Ni los ambientalistas de Gualeguaychu protestaron la Terminal Mbopicuá en Fray Bentos, sede además del Bio Parque.

Cuando se plantea un tema nuevo, trato de buscar a los mejores y más experimentados para orientarme. Hay excelentes ingenieros y técnicos en Uruguay, con nuestro característico perfil bajo, y también en el exterior, quienes con gusto apoyan a colegas de un país tan chiquito para aconsejarnos cuando hace falta una mano. Así he ganado amistades en Argentina, Brasil, Canadá, Francia, España, EE.UU., Holanda y hasta China, donde les hace gracia ver los problemas de un paisito en el borde del mundo, ya que, visto desde allá, después de nosotros solo está la Antártida.

Conociendo mi disposición a apoyar las causas ambientales, para dejar un mundo mejor a nuestros nietos, la señora Blanca Olivera de la ONG Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana me pidió mirar el tema del suministro de agua potable a largo plazo. No es menor el tema, ya que, con el cambio climático, ha sido crítica la falta de agua en las sequías.

Las primeras consultas sobre el tema del agua han sido muy preocupantes. La cuenca del Santa Lucía funcionó bien cuando la eligieron los uruguayos Lezica, Lanus y Fynn, para una ciudad de 140.000 habitantes. Para el futuro, la mayoría de los consultados se inclinan por tomar el agua desde el carril del río Uruguay, en el Río de la Plata, cerca de Juan Lacaze. Aunque estos temas ambientales en la construcción de presas pueden ser manejables, con bosques nativos bajo control, hoy en Europa votaron eliminar presas para reconstruir cauces y la vida silvestre. Y la mayoría de los consultados van por la garantía de un volumen inagotable de un mar dulce, que hoy abastece a 15 millones de argentinos en Buenos Aires.

Puede ser hora de juntar cabezas y, más que nada, antes de embarcarnos en una obra que sí se necesita, consultar con todos los interesados, con los especialistas, y buscar lo mejor para Uruguay.

Ing. José M. Zorrilla