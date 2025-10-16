  • Cotizaciones
    jueves 16 de octubre de 2025

    Los bancos y el dinero

    Sr. director:

    Recientemente, el Banco Central del Uruguay (BCU) anunció que se están aplicando políticas de no contracción monetaria. ¿Qué significa esto? Que el dinero le costará menos a los bancos y a la plaza financiera. En otras palabras: se baja la tasa de interés de referencia, el “precio del dinero”. Sin embargo, esta tasa no es la tasa de interés al consumo que enfrentan los uruguayos cuando piden un préstamo o usan su tarjeta, es una tasa baja diseñada exclusivamente para que los bancos consigan dinero más barato.

    Ing. Carlos Ham

    Porque los muertos no votan
    Ignacio Martínez  

    El derecho de autor

    Según el propio BCU, este mecanismo permitiría que las instituciones financieras, a su vez, reduzcan la tasa al consumo. Pero esa “baja” llega con un margen discrecional: entre lo que los bancos pagan por el dinero y lo que cobran al consumidor existe una diferencia, y esa diferencia se la embolsan como ganancia antes de que un solo peso llegue al bolsillo de los uruguayos. Esa brecha técnica se llama spread bancario.

    La política monetaria de los últimos años ha evitado atacar directamente la tasa al consumo. En cambio, se ha limitado a favorecer la rentabilidad del sistema financiero bajo el argumento de mantener la “estabilidad macroeconómica”. Una estabilidad que, dicho sea de paso, no se refleja en la heladera de doña María ni de don José.

    ¿Qué propongo? Propongo que el Banco Central no baje la tasa para los bancos, sino que actúe directamente sobre la tasa al consumo, de modo que la mejora se traslade a la ciudadanía y no quede en los balances de las financieras. El BCU debe dejar de sostener una política monetaria diseñada en beneficio casi exclusivo del sistema bancario y asumir que también tiene una responsabilidad social: proteger el poder de compra de las personas y facilitar el acceso al crédito en condiciones justas. Si el spread bancario se reduce porque la tasa al consumo es la que baja, y no la tasa de compra monetaria, entonces la gente podrá consumir, invertir y mejorar su calidad de vida sin depender de las migajas que “sobran” cuando los bancos ganan.

    Estamos en un momento de inflexión: mientras desde la óptica de los directivos del Banco Central se percibe solidez estructural, desde la llanura social muchos uruguayos apenas sobreviven. El BCU, pese a ser un organismo dirigido por cargos políticos, opera con un bajo perfil público. Casi nadie se anima a cuestionar sus decisiones, aunque de ellas dependa buena parte de lo que la gente puede —o no puede— hacer con su dinero. Las políticas monetarias también son políticas sociales, y llegó la hora de que el Banco Central mire más allá de los bancos.

    Esequiel Ibarra
     Convencional Nacional
    Partido Colorado

