Los jóvenes y la política

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En los últimos días, distintas historias mostraban a jóvenes liderando proyectos tecnológicos, impulsando innovaciones en el agro y desarrollando emprendimientos con impacto económico, social y ambiental. Sectores diferentes, desafíos distintos, pero una misma constante: cuando se les abren espacios, los jóvenes responden.

Hace años que hablamos del recambio generacional. La expresión se repite elección tras elección, pero cuando se observan los lugares donde realmente se toman las decisiones, la renovación sigue siendo más una aspiración que una realidad.

Los números ayudan a dimensionar el problema. En la actual Cámara de Representantes, apenas seis de los 99 diputados tienen 30 años o menos. La edad promedio supera los 50 años y, en el Senado, no hay un solo integrante menor de 35. Más allá de los nombres o de los partidos, cuesta sostener que esos datos reflejen la diversidad generacional del Uruguay.

No se trata de cuestionar la experiencia. Sería un error plantear una falsa dicotomía entre juventud y trayectoria. Una democracia necesita dirigentes con oficio, pero también necesita incorporar nuevas generaciones antes de que el entusiasmo se transforme en frustración.

La sociedad parece haber entendido que la edad, por sí sola, ya no determina la capacidad para liderar. Lo vemos en las empresas, en la tecnología, en el agro, en el emprendedurismo y en las organizaciones sociales. La política, en cambio, todavía parece avanzar a otro ritmo.

Paradójicamente, es la propia política la que reclama una mayor participación juvenil. Se promueven programas de formación, encuentros y espacios de intercambio, pero ninguna estrategia será suficiente si, llegado el momento de integrar los ámbitos donde realmente se decide, los jóvenes vuelven a quedar esperando.

Quizás el problema no sea que los jóvenes hayan perdido interés por la política. Quizás sea la política la que aún no ha encontrado la forma de confiar en ellos.

La renovación generacional no debería ser una concesión ni una moda. Debería ser la consecuencia natural de una democracia que aspira a representar a toda su sociedad. La experiencia y la juventud no compiten entre sí: se complementan. Una aporta perspectiva; la otra, nuevas preguntas.

Porque si el país ya confía en sus jóvenes para innovar, emprender, producir y liderar proyectos cada vez más complejos, resulta legítimo preguntarse por qué todavía nos cuesta tanto confiar en ellos para representar a los uruguayos.

Matías Guillama Vidal