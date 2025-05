Los políticos uruguayos

Debo confesar que la actuación de nuestros políticos (en sentido amplio) me tiene muy cansado. Quien piense que la casta política era una creación solamente argentina está equivocado, también la hay en nuestro país. Y además debo decir que esto no es algo solo presente o reciente, sino que va bastante para atrás.

Limitándonos a este siglo, algunos de los casos que indican que las cosas no van bien en el Uruguay: la fulminante destitución de una ministra del Interior dispuesta por el Dr. Vázquez en su primer gobierno ante actitudes, diríamos, inconvenientes para hacerlas públicas; el affaire del título universitario de un expresidente más todo el embrollo de las compras con su tarjeta de crédito, que lo obligaron a renunciar siendo este el único caso, si no estoy equivocado, de un cargo de tal relevancia forzado a dimitir desde 1830; todo el asunto de Pluna, que culminó con dos jerarcas gubernamentales procesados y condenados; nuevo embrollo de otro título universitario de parte de un exministro hoy fallecido; la cuestionada designación de un jefe de la custodia presidencial con antecedentes policiales, aunque no fueran procesamientos; el procesamiento con prisión de un exsenador de la República por presuntos delitos que involucran a menores de edad; el procesamiento de un exdiputado vinculado a una empresa fabricante de vidrio; el verdadero jeroglífico entre jerarcas que supuso el otorgamiento de un pasaporte a un ciudadano privado de libertad en el Medio Oriente; la cuestionada actuación política de dos exministras de Vivienda; el comportamiento también cuestionado de un exrector de la Udelar, y, en fin, algún otro caso que me queda por el tintero.