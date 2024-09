Los representantes y las leyes

¿Cuáles son sus conocimientos sobre redación de leyes o aun sobre el sistema actual legal de la profesión que ellos figuran como dirigentes? ¿Ser elegible significa que me pueda presentar? ¿Se me dirá que la gente los vota? Eso es falaz, Sánchez. Cobra como senador, pero a él lo eligió Mujica, que lo puso de suplente. La gente votó a Mujica. La mayoría ni por el forro soñaba que estaba votando a Sánchez; este además es un feriante sin preparación. A las pruebas me remito: en todo el tiempo en el Parlamento nunca presentó una ley.