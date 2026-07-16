Sr. director:

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La incorporación de vehículos eléctricos es una buena noticia para Uruguay: reduce emisiones locales, aprovecha una matriz eléctrica mayoritariamente renovable y local y disminuye la dependencia de combustibles fósiles importados. Sin embargo, abre un problema que suele quedar en segundo plano: buena parte de la recaudación asociada al transporte proviene hoy de impuestos vinculados a los combustibles líquidos y a los vehículos de combustión, en particular el IMESI. A medida que el parque eléctrico crezca, esa base tributaria tenderá a erosionarse.

El riesgo es que, ante la necesidad de sostener ingresos fiscales, se responda de forma simplista: gravando prematuramente los vehículos eléctricos, trasladando la carga a la tarifa de electricidad o diseñando tributos que miren solo el precio del vehículo. Ese camino sería equivocado. Errores en el diseño fiscal del sector pueden generar señales contradictorias: por un lado, se promueve la transición energética, y, por otro, se encarece precisamente la tecnología que se busca impulsar. Penalizar el vehículo eléctrico justo cuando comienza a masificarse puede enlentecer una transición conveniente para el país; encarecer la electricidad, además, afectaría también a hogares y usuarios que no necesariamente tienen auto eléctrico, con posibles efectos regresivos.

El desafío, entonces, no es frenar la electrificación, sino rediseñar la fiscalidad del transporte. Una primera alternativa es avanzar gradualmente hacia tributos vinculados al uso de la infraestructura: cargos por kilómetro recorrido, peajes inteligentes o contribuciones específicas para vehículos de mayor peso o uso intensivo. De esa forma, quienes más utilizan rutas y calles contribuyen a su mantenimiento, independientemente de la tecnología que empleen.

Una segunda opción es sustituir progresivamente los impuestos basados en cilindrada, tipo de combustible o mero valor de compra por criterios de eficiencia energética y huella ambiental. Gravar un auto eléctrico solo porque es caro puede parecer razonable desde una óptica recaudatoria inmediata, pero es conceptualmente pobre: no distingue entre lujo, impacto ambiental, uso efectivo, peso, congestión o demanda de red. Esto permitiría mantener señales favorables a las tecnologías limpias, pero diferenciando entre vehículos según tamaño, peso, consumo y externalidades.