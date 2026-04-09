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    ¿Paracetamol con receta?

    Sr. director:

    ¿Paracetamol con receta? Una ridiculez.

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    Ha trascendido que va a ser necesaria una receta para adquirir el paracetamol 500, porque aparentemente alguien la usó para el suicido o drogarse. Decisión ridícula por donde se la mire. Paso a explicarme.

    Es uno de los calmantes más recetados por los médicos por su eficacia solo o potenciando otros medicamentos. Es económico. Es de libre acceso. O sea que ahora va a haber que agendarse con un médico, conseguir hora (pagar ticket), ir con la receta a la farmacia (y pagar otro ticket de la receta). Le complican la vida a la gente, solo porque algunos, pocos o muchos, hicieron un mal uso de ese medicamento.

    Ejemplos al azar: ¿van a prohibir la aspirina, porque si se toma 100 o 200 capaz que es el mismo efecto? ¿Van a prohibir los medicamentos para la presión, porque si se toma la caja entera capaz que es mortal? ¿Si se toma toda una caja entera de antidepresivos o de bromazepan, medicamentos recetados, también puede ser mortal?

    El problema no es el paracetamol ni cualquier medicación, sino el uso que se dé y la cantidad que tome. Entiendo que una decisión así, de intento de eliminación, debe ser tratada, pero no a costa ni en perjuicio de la gente normal.

    Si realmente se quiere suicidar va a encontrar la forma de hacerlo, a menos que pida ayuda. Si no, deberíamos prohibir los cuchillos, las cuerdas, los ventanales, azoteas, cursos de agua, cercar calles y carreteras para evitar que se tiren adelante de un vehículo o del tren, ahora que circulan, etc., etc.

    Qué hacemos con la policía, ¿le sacamos el arma de reglamento para que en un momento de depresión no se quiten la vida? ¿Se acuerdan cuando hace unos años solo se podía comprar cemento de contacto si se era mayor, porque algún descerebrado lo inhalaba?

    Ni por un momento estoy menospreciando el problema de la salud mental que aqueja a una parte de la población, pero no se puede tener de rehenes a la población normal, con medidas ridículas que le complican la vida a la gente.

    Atentamente.

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