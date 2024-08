Políticos y politicastros

¿Qué es lo que visibilizamos, considerando que estamos ante elecciones nacionales; que se están gestando transformaciones extraordinarias como el cambio climático, la inteligencia artificial, el narcotráfico, las radicalizaciones ideológicas y religiosas, el incremento de la violencia física, verbal, individual y de Estado, la merma de la cultura, los cambios de paradigmas, etc.?

Cualquiera sea la decisión, no debemos olvidar que todo inconveniente debe estar sometido al juicio ético, político y jurídico, que no siempre coincide ni concuerda. Con frecuencia, vacíos legales o leyes no reglamentadas posibilitan eludir lo ético beneficiando o habilitando la inseguridad jurídica, los conflictos judiciales, el abuso de poder, la evasión de responsabilidades, la inequidad y la desigualdad, la pérdida de la confianza pública y la implementación de políticas de Estado.

Los actuales procesos tienen una mayor velocidad y difusión. Los protagonistas no son solo los inversionistas del capitalismo. Nuestra sociedad está cambiando la calidad y cantidad de sus integrantes: hay más gente ociosa que productiva (la primera con una mayoría de jóvenes y centenarios).

¿Seguiremos debatiendo vanamente asuntos banales; consintiendo la conjunción del interés personal con el colectivo, permitiendo que los narcisistas nos conduzcan a un futuro incierto, condescendiendo con los politicastros?

Si no es ahora... ¿cuándo?

Ignacio David Weisz