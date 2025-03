¿Quién es el oculista?

El Sr. Abdala ve un país cuya economía soportaría más tributos pero que, encima, sería “más equilibrado” con una mayor carga tributaria.

Todo el resto del mundo ve un país con bajos niveles de inversión, que, para atraerla, precisa ofrecer cuantiosas excepciones tributarias, que es caro y que no crece. El Sr. Abdala ve una tributación a la renta de las empresas que es baja. Como que le están sobrando ganancias a nuestras empresas. Todo el resto ve los balances de las empresas y el fenómeno de las que se van.

Pero, además, el Sr. Abdala no parece haber percibido que los tributos en la realidad no los pagan quienes la ley (o los Abdalas) elige como sujetos pasivos. Los pagan solo aquellos que no pueden trasladarlos, sea a precio, sea a salarios u otros insumos.

Dicho más claramente, las subas de tributos se traducen, por lo menos parcialmente, en precios más altos y salarios más trancados (cuando no, en desempleo).

Donde sí tiene, el Sr. Abdala, la visión más ajustada es en percibir que esos inventos sí crean “un país equilibrado”. Como es el Uruguay: equilibrado para abajo.

El Sr. Abdala ve con buenos ojos el gravar las remesas al exterior. Parece creer que es sensato prometer exoneraciones para atraer a inversores y luego gravar sus ganancias. Con esa combinación, seguramente, se pecharán los inversores por venir.

El Sr. Abdala ve en el Uruguay “un exceso de desindustrialización”. Curiosa expresión la de exceso. Como que algo de desindustrialización lo ve normal. Parece querer decir que hay en el Uruguay factores que provocan la desindustrialización. Y en eso ve bien. Lo curioso es que no parece preguntarse cuáles son esos factores.

El Sr. Abdala ve que Uruguay debe “mejorar la productividad”. Primer comentario coherente. Ahora, ¿qué significa para el Sr. Abdala mejorar la productividad? Para todo el mundo es producir más sin aumentar costos o, por lo menos, producir lo mismo bajando costos.

Nada que ver con las recetas propuestas por el Sr. Abdala.

Y tampoco con la propuesta del Sr. Abdala de gravar “la tecnología”. Supremo dislate.

Gravar la riqueza, aumentar el IRAE, gravar las remesas y la tecnología… es lo que el Sr. Abdala ve como fórmula para mejorar la productividad y sacar al Uruguay para adelante.

Falta la última magia: todo lo anterior se perfecciona —fácilmente— decretando que los aumentos de salarios no se puedan trasladar a los precios.

¡Alguien que le recomiende un buen oculista, por favor!

Ignacio De Posadas