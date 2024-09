Recalentando viejas falacias

Uno podría minimizar todo esto como meros divagues de la estructura del Frente, pero, definido su candidato, es imposible no temer: el Sr. Orsi, por lo menos hasta ahora, ha tenido dos respuestas estándar cuando le preguntan sobre temas económicos: 1) que seguirá la línea del Frente; 2) “lo estamos estudiando”. Da para suponer que el espacio para las ideas, en el pensamiento del Sr. Orsi, está medio vacío. Y las que empujan por prevalecer, como las anotadas, son espantosas, jurásicas y apolilladas. En política, como en el universo, no hay vacíos.

Es increíble que, a esta altura, Olesker no haya caído en la cuenta de que los salarios reales los determina la realidad (de ahí, su nombre). Aumentar salarios nominales, sea por decreto o por apoyar el dedo sobre uno de los platillos en los Consejos de Salarios, como decía (y hacía) Bonomi, lo único que hace es producir inflación (y, por ende, caída del salario real). No es verso, el país ya vivió esto y más de una vez.

En el fondo, creen que la gente es idiota. Que no sabe que los impuestos no los paga quien el gobierno dice será el sujeto pasivo del tributo, sino quien no puede trasladarlo (sea hacia adelante, aumentando precios, o hacia atrás, apretando empleo, salarios y suministros). Así, las empresas que reciban un castigo tributario mayor se defenderán reduciendo contrataciones, congelando salarios, apretando proveedores y/o reduciendo o postergando inversiones, y las personas, a quienes el Frente pretende freír con más impuestos, harán otro tanto (si es que no deciden irse del país). La carga tributaria sobre nuestra economía ya es excesiva, un aumento, sea con el invento tributario que sea (y no hay mucho para inventar), producirá caída en la inversión y aumento en el desempleo.