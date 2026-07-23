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La Intendencia de Montevideo, en conjunto con el Municipio B, puso en marcha el ciclo Sábados en Ciudad Vieja, una propuesta que combina actividades culturales, gastronómicas y artísticas.

El ciclo busca promover la apropiación del espacio público, estimular la circulación de residentes y visitantes y favorecer la actividad comercial y cultural. La propuesta fue declarada de interés departamental y se desarrollará de forma mensual el tercer sábado de cada mes.

Revitalizar, una palabra que alguna vez sirvió como gancho mediático para las autoridades, a los montevideanos solo nos trae malos recuerdos de la última década.

El tranvía eléctrico prometido a los vecinos de Ciudad Vieja por Daniel Martínez en julio de 2016 sigue sin pasar.

También descansa en paz aquel programa Late Ciudad Vieja, donde, en una conferencia de prensa, la intendenta Carolina Cosse resaltó: “Para cuidar algo, nunca la solución es dejarlo como está. Entendemos que para cuidar el futuro se necesita actuar en el presente, porque el cuidado del futuro requiere de la intervención activa en el presente y porque la Ciudad Vieja merece estar a la altura de su historia”.

Un discurso extenso en el que la equidad y otro puchero de palabras fueron aplaudidas por un auditorio de funcionarios municipales, pero que, fuera del edificio rojo, ya no entusiasma a nadie.

El programa fue presentado en agosto de 2021; por lo tanto, su fracaso no puede ser atribuido a la pandemia del Covid-19. Carolina Cosse estaba demasiado preocupada por el futuro, y su futuro, pero no tuvo en cuenta el pasado del barrio: por ejemplo, el pavimento histórico en la esquina del Museo Histórico Nacional (Casa de Rivera) fue suplantado por baldosas idénticas a las que podemos encontrar en la entrada de cualquier hipermercado, y seguramente no duren 200 años como los antiguos baldosones. La memoria histórica no fue tenida en cuenta.

Apenas culminado otro Sábados en Ciudad Vieja, el portal institucional destacó el éxito de la propuesta. No esperábamos otra cosa. Se informa de una convocatoria de 40.000 personas, pero las propias fotografías de la intendencia no muestran calles desbordadas: apenas un grupo de señoras con frío alrededor de un conjunto de guitarras. También se ve al intendente Mario Bergara rodeado, en modo selfie, por un grupo de adolescentes que seguramente lo reconocen como exparticipante del show televisivo.

Fuera de la virtualidad de las redes sociales de la comuna, la realidad es muy diferente. Nada dice el resumen de que, a media cuadra de la jocosa fotografía, reina el silencio. Museos y espacios municipales gélidos, donde te recibe un funcionario mirando el celular, sentado en una silla blanca de plástico, ahora icónica gracias a Bad Bunny.

El Cabildo de Montevideo, sin propuestas, ni siquiera un folleto de mano sobre la colección permanente para entusiasmar al visitante, y luciendo en su patio aquel proyecto de ascensor que, como la Sagrada Familia de Barcelona, parece no terminar nunca. Enfrente tenemos la plaza Matriz, a la que le quitaron su jardinería por la indigencia. Soluciones Uruguayas S.A.

Porque, luego de las 16 horas, cuando se retiran las autoridades y su numeroso equipo de comunicación, en estos tiempos en que toda performatividad política está en función de las redes sociales y de su impacto, la Ciudad Vieja vuelve a su triste normalidad, con cero actividad nocturna y los restantes 29 días del mes carentes de atractivo. Desolada.

Javier Abreu