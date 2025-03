Uruguay como "paisito"

En rigor, esa disminución de paisito resulta desdichada de plano, puesto que alcanza (y juzga) no solo al sujeto uruguayo (que obviamente, si nació en suelo oriental, integra el colectivo, le guste o no) que la profiere lícitamente por así autopercibirse, como a él le guste (esto es: “pequeño, menguado, en grado menor a lo normal, que ha perdido fuerzas o aptitudes”; ese es el significado de la RAE para disminuir, del cual deriva diminutivo), sino que también acapara y ofende (injustamente) a terceros que integran el mismo colectivo, pero se autoperciben de otra forma, con autoestima positiva ponderada y evalúan negativamente tal involucramiento (al referirse en esos términos) como denigrante, inadmisible, ilegítimo.

Si su cónyuge mujer es maestra, usted podrá referirse a ella cariñosamente (en mérito a ese especial vínculo) como “maestrita” (es un sentir privado, particular suyo), y si es abogada, podrá llamarla “abogadita”. Naturalmente que esos diminutivos (tan hogareños) podrá usted propagarlos en la esfera pública, porque le incumbe a usted exclusivamente (y/o a su cónyuge). Empero, si usted alude a las maestras o a los abogadas in genere, no puede (no debe) utilizarse el diminutivo maestritas o abogaditas, pues encarna un agravio (ya que no podrá invocar cercanía, cotidianeidad, confianza, ternura, amor).

Como regla general, es altamente aconsejable no emitir opiniones genéricas negativas para señalar (referirse) a cosas o situaciones infructuosas, perjudiciales, desfavorables. Es casi seguro que recogerá rechazos. Es educación, no más.

Daniel Antonio López Pedreyra

CI 1.795.848-6