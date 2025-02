Uruguay tiene mala liga

El primer revés al que voy a hacer referencia se remonta al día en que José Batlle y Ordóñez decidió inspirarse en el modelo francés en lugar del estadounidense. Batlle, un estadista cuyas ideas han influido, de una u otra forma, en todos los partidos políticos actuales, es una figura incuestionable en nuestro imaginario colectivo. No era un populista, era un auténtico líder, pero su promoción de un Estado omnipresente sentó las bases de un estadocentrismo cuyas consecuencias sociales, económicas y culturales aún padecemos. En aquel entonces, el mundo no había sido testigo de los efectos de este camino, pero hoy, dos siglos después, los resultados son evidentes.

Doscientos años más tarde, bajo el liderazgo de su sobrino nieto, Jorge Batlle, Uruguay tuvo la oportunidad de convertirse en un pionero de la libertad en América Latina. J. Batlle era un auténtico liberal. Sin embargo, la historia fue ingrata. A principios del siglo XXI, el país se enfrentó a una de las peores crisis económicas de su historia. Paradójicamente, fue la “suerte” de que la izquierda no estuviera al mando en aquel momento lo que nos permitió sortearla. Aunque, visto con perspectiva, cabe preguntarse si el daño a largo plazo provocado por las políticas posteriores de Mujica y su banda no fue aún más severo, especialmente en el ámbito cultural.

En 2005, la izquierda tomó el timón, aprovechando un contexto regional favorable con huracanes de cola. Durante ese período, el PBI per cápita creció en toda la región, pero en Uruguay se atribuyó este fenómeno exclusivamente al Frente Amplio (FA). Según esta narrativa, el crecimiento económico no fue un resultado del boom de los commodities, impulsado por la demanda china de alimentos, sino un mérito exclusivo del gobierno. Era de esperar que el impacto iba a ser mayor en los países donde la producción y exportación de alimentos tengan mayor peso en su economía, 80% en el caso de Uruguay. Si miramos exclusivamente el caso de la soja, entre 1999 y 2014, la superficie sembrada pasó de menos de 10.000 hectáreas a 1,4 millones, según el DIEA-MGAP. Es importante considerar que por cada dólar generado por el sector agropecuario, se inyectan 6,2 dólares en la economía nacional (BCU). Ahí está el aumento del PBI. Más bien, fue el resultado de un contexto global favorable y del esfuerzo de los productores, que difícilmente se hayan entusiasmado a sembrar por los ajustes que estaba haciendo Astori en ese momento. Hay un concepto que a Uruguay le va a costar muchísimo tiempo aprender: el Estado no produce. El problema radica en que, durante esos años de bonanza, el Estado creció de manera desmedida, aumentando la presión y déficit fiscal, generando una amenaza para la iniciativa privada.