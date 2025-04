Uruguay y la plata

Dinero ocioso

Esto indica que en el país hay una masa de dinero que individualmente son cantidades modestas, pero que en conjunto resultan cifras con muchos ceros a la derecha. Asimismo, indica que los múltiples dueños de ese dinero no tienen un lugar seguro donde ponerlo y obtener una rentabilidad razonable, que no lo dan las colocaciones bancarias. O sea, que les sobra plata y sus dueños no saben qué hacer con ella.

Ese dinero ocioso podría perfectamente ser utilizado por las empresas públicas para proyectos de desarrollo de la economía del país; lo que impediría que esos ahorristas fueran víctimas de timadores y, por añadidura, les permitiría disponer de una renta extra para mejorar su nivel de vida y el de sus familias, o atender alguna emergencia, como puede ser un quebranto de salud.

Una experiencia exitosa

Sobre esto ya hay una experiencia exitosa en nuestro país. En el período de gobierno 2015-2020, el Directorio de UTE que presidía el Ing. Gonzalo Cassaravilla (recientemente designado presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande) emitió Obligaciones Negociables, reajustables en función del índice de inflación futura (UI), que además crean interés. Con la ayuda de ese dinero, en ese período, UTE logró levantar cuarenta y nueve parques eólicos con setecientos molinos y una capacidad para producir mil seiscientos megavatios (1.600 MV) de electricidad y además doscientos sesenta megavatios (260 MV) de los paneles solares. En algunos casos, las cantidades de dinero requeridas por UTE fueron completadas en pocas horas. Y hubo oferta de dinero sobrante.

Carencia de proyectos

Con lo expuesto queda claro que en nuestro país hay una masa considerable de dinero no destinada al consumo directo, es decir ahorro (en términos burdos: dinero que “sobra”), que si es inteligentemente orientada desde el gobierno, puede ser un factor importante para el desarrollo. Lo que está faltando es el “pienso”. O sea, proyectos concretos donde volcar ese dinero.

Hacer crecer la economía

Sería muy importante que los nuevos directores de las empresas públicas, en vez de dedicarse principalmente a juntar votos, como hicieron muchos en el pasado, empeñaran su energía en formular esos proyectos y llevarlos a la práctica. Con ello se estaría respondiendo a la más urgente y prioritaria necesidad de nuestro país, que es hacer crecer su economía. Sin eso, Uruguay no tiene futuro. No se impedirá el crecimiento de la marginalidad, de la delincuencia ni de la emigración, y será imposible toda mejoría en la distribución de la riqueza, porque no habrá riqueza. Y si algo se distribuye, será pobreza. Amén del incremento de la violencia, el deterioro de la paz social y de la libertad.

Carlos Texeira Varesi

Abogado jubilado