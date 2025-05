Uruguayos y argentinos

Con supina ignorancia, un ingeniero dirigió a ese medio, una lamentable carta que refiere a manifestaciones agraviantes, vertidas por un corredor de automóviles de Argentina, concluyendo que “aunque no nos guste (a los uruguayos) somos una provincia argentina”. Es un juicio de valor que involucra al ingeniero (en exclusividad), denuncia su incultura y “complejo de inferioridad” (que a nadie le interesa). Pero además, falla (gravemente) al “generalizar” un concepto negativo (baja autoestima personal), extendiéndola a todos los uruguayos (colectivo); como si este señor tuviera algún “poder de representación” para interpretar con patética falta de respeto y “sarcasmo” (que siempre es “negativo”) el sentir de un pueblo. Por educación y prudencia, nunca es aconsejable atribuir a un colectivo (sea nación, gremio, asociación, grupo, etc.) una “calificación negativa generalizada”, (en cambio, sí es viable “generalizar” una virtud o cualidad “positiva”).

El suscripto estima que la inmensa mayoría de los uruguayos (orientales) nos sentimos como tales, con ponderado orgullo (percepción generalizante, sí, pero “positiva”, no de negación). No nos autopercibimos como lo que no somos (que, por otra parte, —aunque no nos gustase nuestra nacionalidad— no es posible “cambiar”, de ninguna manera).