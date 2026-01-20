  • Cotizaciones
    martes 20 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    ‘Chifagate’: el encuentro clandestino con un empresario chino que pone al presidente de Perú en la mira

    El presidente interino de Perú, José Jerí, se puso a disposición de la Fiscalía para “brindar las declaraciones y aclaraciones que correspondan” en torno a sus polémicas reuniones con un empresario chino, mientras la izquierda en el Congreso comienza a explorar la vía hacia una moción de vacancia que podría sumar una nueva destitución y otro mandatario más sometido a la justicia.

    José Jerí, presidente interino de Perú.

    José Jerí, presidente interino de Perú.

    FOTO

    Congreso de Perú
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Luego de apenas 100 días de gestión en sustitución de la destituida Dina Boluarte, el presidente interino de Perú, José Jerí, se enfrenta a su crisis más grande en medio de sospechas de manejos para favorecer a un empresario de origen chino en el otorgamiento de contratos sin licitación.

    Jerí fue captado en sendas reuniones clandestinas con Zhihua ‘Johnny’ Yang, un hombre de negocios que, según medios peruanos, estaría vinculado al hermano de la expresidenta Boluarte, Nicanor, procesado por presuntos actos de corrupción.

    Leé además

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia un discurso durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos el 20 de enero de 2026.
    Video
    Davos

    Groenlandia, aranceles y Davos: Europa endurece el tono frente a Trump mientras busca evitar una escalada

    Por France 24
    Yamandu Orsi pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.  
    Video
    Acuerdo comercial

    Orsi dice que acuerdo Mercosur-UE es “apostar por reglas en tiempos de volatilidad”

    Por Redacción Búsqueda

    El primero de esos encuentros se produjo en un restaurante de comida china, que en Perú se conocen como ‘chifa’, lo que ha dado nombre de ‘chifagate’ al caso, por el que ahora Jerí podría enfrentar una moción de vacancia si prosperan las gestiones de parlamentarios de la oposición de izquierda para sumarlo a la larga lista de presidentes destituidos y procesados en su país.

    Embed

    Jerí dirigió sendas comunicaciones al Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, y al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Elvis Vergara, en las que mostró su disposición de ofrecer las “declaraciones y aclaraciones que correspondan” para el “adecuado esclarecimiento de los hechos”.

    Encapuchado y acompañado

    El primer encuentro de Jerí con ‘Johnny’ tuvo lugar el 26 de diciembre cerca de la medianoche, cuando asistió con su escolta presidencial y acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, pero vestido con un abrigo con capucha para evitar ser reconocido.

    Jerí explicó inicialmente que la reunión tenía como objetivo planificar los festejos del Día de la Amistad entre China y Perú, previsto para los próximos días.

    El segundo encuentro se produjo el 6 de enero en una tienda de productos chinos, propiedad también de ‘Johnny’, a la que Jerí se presentó usando gafas oscuras y una chaqueta de la Fuerza Aérea Peruana.

    Al saber que los videos de vigilancia se habían filtrado a los medios y que las imágenes serían mostradas públicamente, Jerí lanzó una intempestiva comunicación en redes sociales a las 2 de la madrugada del 18 de enero.

    El presidente interino reconoció en un mensaje grabado que estuvo acompañado de Tiburcio y que había actuado de forma errada, aunque negó que estuviera planificando algún negocio ilícito.

    La aclaración se produjo como respuesta a denuncias periodísticas de que planeaba el otorgamiento de un contrato sin licitación para la colocación de cámaras de vigilancia en unidades de transporte público, como una forma de enfrentar la situación de inseguridad personal que atraviesa el país.

    ¿Error “juvenil” o trampa deliberada?

    El vicepresidente, Ernesto Álvarez, ha salido en defensa de Jerí, al afirmar que fue sorprendido en su buena fe, embaucado en una “trampa por los elogios, por su juventud”, según él tendida por empresarios que le cobraban haber quedado apartados de contratos oficiales.

    “A mí me parece que ha habido una trampa. Si revisamos las evidencias, el video es del interior de la tienda y ese control solo lo puede tener el empresario y su entorno, y esta visita y la otra han sido filtradas en forma paulatina para hacerle daño”, afirmó Álvarez, en declaraciones al portal del diario El Comercio.

    Por su parte, el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospiglosi, consideró que Jerí había tenido una “actitud incorrecta” que “él mismo reconoció en un mensaje a la nación”, pero se mostró opuesto a la activación de una moción de vacancia.

    Rospiglosi recordó que Perú se encuentra en medio de un proceso electoral, previsto para el 12 de abril, y que “si alguien encuentra algo ilícito en el presidente tiene por supuesto todo el derecho de denunciarlo y eventualmente procesarlo”, pero después del 29 de julio, cuando está previsto el traspaso de mando, para evitar un nuevo vacío de poder.

    Con EFE y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Acuerdo comercial

    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI
    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Fiscal de Corte

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda
    Moda

    Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

    Por Belén Riguetti Aparicio

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi, de espaldas, recibe a Ding Xuexiang, viceprimer ministro de China, durante su visita a Uruguay en noviembre de 2025. 

    La AUF se suma al viaje del gobierno a China: busca nuevos patrocinadores e inversiones para el Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Los agricultores estacionaron sus tractores durante una protesta tras la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, y en vísperas de la votación sobre la remisión del caso a los tribunales, cerca del Parlamento Europeo en Estrasburgo el 20 de enero de 2026.  
    Video

    Miles de agricultores protestan contra el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur antes de la votación

    Por RFI
    Una compra a través de la platafoma Temu. 

    Compras web con franquicia aduanera más que se duplicaron en 2025, antes de los cambios al régimen

    Por Redacción Búsqueda
    Una compraventa de dólares en una casa de cambios.

    El dólar no detiene su caída en la plaza uruguaya; analistas proyectan que valdrá unos $ 40 a fin de año

    Por Redacción Búsqueda