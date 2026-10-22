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    Chile: aprueban ley para agilizar las expulsiones de inmigrantes

    El Congreso de Chile aprobó una ley para agilizar las expulsiones de inmigrantes irregulares, que incluye medidas como permitir a la policía ingresar a un domicilio para aprehender a personas con una orden de salida del país.

    Unos migrantes caminan cerca del puesto fronterizo de Cachalluta con Perú, a unos 25 km al norte de Arica, en Chile, el 28 de noviembre de 2025.

    Unos migrantes caminan cerca del puesto fronterizo de Cachalluta con Perú, a unos 25 km al norte de Arica, en Chile, el 28 de noviembre de 2025.

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    PATRICIO ARANA / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El Congreso de Chile aprobó el martes 20 una ley para agilizar las expulsiones de inmigrantes irregulares, que incluye medidas como permitir a la policía ingresar a un domicilio para aprehender a personas con una orden de salida del país.

    El presidente de chile, José Antonio Kast, que asumió el poder en marzo, prometía en campaña la expulsión de más de 330 000 migrantes que según él, viven en situación irregular.

    Lorena Zambrano, desde la localidad de Tarapaca, cerca de la frontera con Perú y Bolivia, es representante de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes. Ella llegó hace 27 años a Chile procedente de Ecuador para cuidar la salud de su madre. Así reaccionó al voto en el parlamento chileno.

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    Por RFI

    “Chile es prácticamente un Estados Unidos chiquito que tiene malas políticas públicas. Aquí esta política no van a funcionar porque esto no es Estados Unidos. Lamentablemente nos quedan cuatro años [del gobierno de Katz] por aguantar. Las organizaciones estamos dispuestas a no retroceder, incluso si esto conlleva la expulsión de muchos de nosotros. Somos padres, somos hijos, estamos viviendo desde hace años aquí. No peleamos por nosotros, peleamos por toda una generación que también tiene el derecho a ver un futuro, un cambio verdadero, cuando un Estado realmente se preocupa porque las personas que vienen al país sean parte del sistema de una manera democrática, clara y con vinculación a los derechos humanos”, apuntó.

    Este martes el Congreso de Chile aprobó de manera aplastante con 37 votos a favor en el Senado y solo una abstención en la Cámara de Diputados por 128 votos a favor y 2 en contra una reforma a la ley migratoria para poder detener en sus domicilios bajo previa orden judicial, a los extranjeros indocumentados con una orden de expulsión. Lorena Zambrano precisa que no es la primera vez que se aplican ese tipo de medidas, pero lamentó que la nueva ley afecte no solo a los indocumentados, sino también a todos los extranjeros y a quienes los defienden.

    “Yo creo que la memoria es frágil. Esto ya ocurrió en 2009. En ese entonces ya entraban los policías de investigación y Carabineros a las casas a llevarse a los migrantes que estaban efectivamente irregulares. Si bien no era un decreto de ley, sí tenían esa facultad. Entonces son ejercicios que vemos que se van postergando por ciertos gobiernos y de nuevo retoman con fuerza en otros. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Eso es lo más complejo. Lamentablemente la prensa amarillista que tiene el Estado ha sido tan brutal que ejerce una mala entrega de información sobre la población migrante. Esto pone también en debate a la población migrante regularizada contra la irregularizada. Lamentablemente las organizaciones, con la Ley de Terrorismo y de Seguridad, también estamos al borde de ser penalizadas por esa ley”, concluye.

    FUENTE:RFI

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