Chile: cinco trabajadores atrapados en la mina subterránea de cobre más grande del mundo

A su vez, la empresa dueña del proyecto Andesita de la división El Teniente, en donde se produjo el derrumbe, anunció que enviarán equipos operados remotamente para intentar despejar el camino con el objetivo de que los cinco hombres vuelvan a sus hogares lo antes posible

Codelco detuvo la extracción de cobre en el proyecto minero como parte de su protocolo de emergencia, mientras que continúan las labores de procesamiento y fundición del mineral, según Amador Pantoja, dirigente sindical de El Teniente.

Previamente, la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, anunció que su cartera había ordenado la suspensión de todas las operaciones subterráneas en la mina, como parte de los reglamentos ante accidentes graves.

Las familias de los mineros protestan, mientras que algunos empleados temen por su seguridad laboral

Varios allegados de los trabajadores atrapados bajo el suelo piden a la empresa minera, que responda por lo sucedido.

"Realmente no nos han explicado nada. No tenemos una versión oficial ya. Realmente no sabemos cómo fue el accidente. No nos han explicado nada. No se ha acercado nadie a conversar. Nadie ha venido a decirnos si es que mi hermano está bien o no, si es que está acompañado o no”, declaró a la agencia AFP, Michael Miranda, hermano de uno de los mineros que permancen bajo tierra.

Otros empleados de Codelco dedicados a la extracción del mineral temen por su seguridad laboral. "Estamos expuestos a lo realmente lo que puede pasar con los accidentes, ya lo hemos vivido antes”, declaró el minero, José Maldonado.

Asimismo, una carta publicada por un grupo autodenominado como Obreros Contratistas Anónimos de Codelco El Teniente cuestiona duramente las condiciones laborales en las que viven las personas que trabajan actualmente en los yacimientos cupríferos de esta empresa.

"Esta tragedia no es un hecho aislado, ni una casualidad. Es la consecuencia directa de condiciones laborales que venimos denunciando hace años, sin ser escuchados. Se privilegia la producción a toda costa, incluso cuando eso significa sacrificar vidas humanas”, reza el comunicado publicado en redes sociales.

Inician las investigaciones judiciales

La Fiscalía chilena abrió una investigación penal para determinar si alguna empresa o trabajador no respetó las normas de seguridad u otras regulaciones.

Según Radio Bío Bío, la entidad acusadora de O’Higgins abrió una pesquisa por el delito de homicidio, tras lo ocurrido en la zona de explotación de cobre.

Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) también anunció que se llevará a cabo una investigación para esclarecer las condiciones que llevaron al derrumbe dentro del socavón, pues se apunta a que el sismo que habría desencadenado la tragedia fue provocado por una explosión realizada por los mineros.

Mientras tanto, el director general de la estatal minera aseveró: “Se ha producido un movimiento sísmico, que efectivamente se produce porque, cuando uno está trabajando en la roca y perforando la roca y entrando en la roca, la roca reacciona y reacciona con movimientos sísmicos”.

Además, la empresa que opera El Teniente, una de las minas subterráneas más grandes del mundo, informó que por el momento saben en qué punto se encuentran los mineros, pero aún no han podido contactar con los trabajadores atrapados.

A su vez, el presidente de Chile, Gabriel Boric, escribió en su cuenta de X: “haremos todo lo que esté a nuestro alcance para encontrarlos.”

Con Reuters, EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24