  • Cotizaciones
    jueves 30 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Cinco nuevos arrestos por el robo de las joyas del Museo de Louvre

    La investigación por el espectacular robo de las joyas del Louvre, valoradas en 88 millones de euros, llevó a la detención de cinco nuevos sospechosos en París, entre ellos un presunto implicado clave. Las joyas, pertenecientes a la Corona francesa, siguen desaparecidas

    Agentes de la policía francesa se encuentran junto a una ventana rota un día después del robo en el Museo del Louvre de París, Francia, el 20 de octubre de 2025.&nbsp;

    Agentes de la policía francesa se encuentran junto a una ventana rota un día después del robo en el Museo del Louvre de París, Francia, el 20 de octubre de 2025. 

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La investigación por el robo de las joyas del Louvre ha llevado a que cinco sospechosos hayan sido arrestados en distintos puntos de la región parisina.

    Estas personas fueron arrestadas en la noche del miércoles al jueves 30 de octubre por su presunta participación en el robo al Museo del Louvre, informó la fiscal de París, Laure Beccuau, en la emisora RTL.

    Leé además

    Visitantes en el exterior del Museo del Louvre, cerrado un día después de un robo en París, Francia.
    Video
    París

    Los dos hombres detenidos por el robo en el Louvre reconocieron parcialmente los hechos

    Por France 24
    El museo del Louvre de París.
    Video
    Francia

    Robo en el Louvre: detuvieron a dos sospechosos por el millonario asalto al museo de París

    Por France 24
    Embed - Robo en el Louvre: cinco nuevos arrestos, incluido el principal sospechoso • FRANCE 24 Español

    La cadena de televisión BFM informó más temprano que un hombre sospechoso de haber estado presente en la escena del crimen durante el audaz robo a plena luz del día había sido detenido. “Uno de ellos era efectivamente uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mira”, precisó la fiscal de París, Laure Beccuau.

    La Fiscalía, en un comunicado, detalló que ambos fueron formalmente acusados de “robo en banda organizada y asociación de malhechores en vista de cometer un delito”. Explicó que el robo en banda organizada es un delito que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión y la asociación para delinquir es castigada con hasta 10 años de cárcel.

    Según Beccuau, ambos hombres “son sospechosos de ser los que entraron en la galería de Apolo para apoderarse de las joyas”. Uno de ellos, de 34 años, es de nacionalidad argelina y reside en Francia. El segundo, de 39 años, nació y vive en Aubervilliers, en la región parisina. Ambos eran conocidos por la Policía.

    Uno de los sospechosos fue detenido el sábado en el aeropuerto de Roissy, cuando se disponía a viajar a Argelia sin billete de regreso a Francia. El segundo fue arrestado horas después cerca de su domicilio.

    La fiscal de París, en una conferencia de prensa el miércoles, explicó que ambos habrían “admitido parcialmente” su implicación en el robo durante los interrogatorios. También afirmó que no descartaba la participación de un grupo más amplio, incluyendo a una persona que podría haber ordenado el robo y actuado como cerebro de la operación.

    El domingo 19 de octubre, a plena luz del día, en el Museo de Louvre, el más visitado del mundo, ocho “joyas de la Corona de Francia” fueron robadas.

    Embed - Fallo en la seguridad habría facilitado robo de joyas en Museo del Louvre • FRANCE 24 Español

    En el robo se sustrajeron joyas valoradas en 88 millones de euros de la galería Apolo, donde se conservan las joyas de la Corona francesa, y aún no han sido recuperadas.

    Según las investigaciones, los autores del robo llegaron en moto y usando un camión montacargas pudieron entrar en el museo. Se hicieron pasar por obreros, abrieron un hueco en el vidrio de una ventana con discos de corte, lograron romper las vitrinas y se llevaron las piezas de joyería. Se escaparon de la misma forma en la que entraron. El robo duró apenas 7 minutos.

    El atraco dejó en evidencia fallas de seguridad en el museo más visitado del mundo.

    Un informe del Tribunal de Cuentas, que se publicará a principios de noviembre, asegura que existen retrasos “considerables” en la instalación de dispositivos técnicos de seguridad y “las sumas invertidas son escasas en comparación con las necesidades” en seguridad, mientras algunas organizaciones sindicales dicen que lo que más afecta son los recortes de personal.

    Con Reuters, AFP y EFE

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Mónica Ferrero

    Mónica Ferrero sobre el atentado que sufrió: era “un mensaje” para todo el sistema; “si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”

    Por Redacción Búsqueda
    Conexión Ganadera

    Conexión Ganadera: imputan por lavado a Ana Iewdiukow; fiscalía dice que “falta” para avanzar sobre mandos medios

    Por Macarena Saavedra
    Estafa

    Autoridades advierten sobre broker que opera desde Uruguay sin tener "habilitación alguna"

    Por Guillermo Draper
    Partido Colorado

    Denuncian por acoso laboral a alcalde colorado que ganó las elecciones por sorteo

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Vista aérea del Astillero Cardama en la ciudad de Vigo.

    Cardama entregó documentos sobre EuroCommerce al ministerio con inconsistencias, algunas advertidas por el estudio Delpiazzo

    Por Guillermo Draper
    imagen de Familiares considera “aberrantes” los dichos de Rivera Elgue y recela de “un partido militar” en el poder.

    Cabildo Abierto, que integró la cúpula del Ministerio de Defensa, se desmarca de las garantías dadas a Cardama

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la ANP, en la rambla portuaria.

    Puerto: ANP intimó a Lobraus a pagar en tres días una treintena de facturas por cerca de US$ 500.000

    Por Ana Morales
    Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia. 

    Cargos de confianza política alcanzaron un máximo en 2024; ganan unos $ 200.000 en promedio

    Por Ismael Grau