Cinco nuevos arrestos por el robo de las joyas del Museo de Louvre

La investigación por el robo de las joyas del Louvre ha llevado a que cinco sospechosos hayan sido arrestados en distintos puntos de la región parisina.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Estas personas fueron arrestadas en la noche del miércoles al jueves 30 de octubre por su presunta participación en el robo al Museo del Louvre, informó la fiscal de París , Laure Beccuau, en la emisora RTL.

Francia Robo en el Louvre: detuvieron a dos sospechosos por el millonario asalto al museo de París

París Los dos hombres detenidos por el robo en el Louvre reconocieron parcialmente los hechos

La cadena de televisión BFM informó más temprano que un hombre sospechoso de haber estado presente en la escena del crimen durante el audaz robo a plena luz del día había sido detenido. “Uno de ellos era efectivamente uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mira”, precisó la fiscal de París, Laure Beccuau.

El fin de semana fueron arrestados dos hombres sospechosos de haber ingresado al museo por una ventana del piso superior y robado las valiosas piezas.

La Fiscalía, en un comunicado, detalló que ambos fueron formalmente acusados de “robo en banda organizada y asociación de malhechores en vista de cometer un delito”. Explicó que el robo en banda organizada es un delito que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión y la asociación para delinquir es castigada con hasta 10 años de cárcel.

Según Beccuau, ambos hombres “son sospechosos de ser los que entraron en la galería de Apolo para apoderarse de las joyas”. Uno de ellos, de 34 años, es de nacionalidad argelina y reside en Francia. El segundo, de 39 años, nació y vive en Aubervilliers, en la región parisina. Ambos eran conocidos por la Policía.

Uno de los sospechosos fue detenido el sábado en el aeropuerto de Roissy, cuando se disponía a viajar a Argelia sin billete de regreso a Francia. El segundo fue arrestado horas después cerca de su domicilio.

La fiscal de París, en una conferencia de prensa el miércoles, explicó que ambos habrían “admitido parcialmente” su implicación en el robo durante los interrogatorios. También afirmó que no descartaba la participación de un grupo más amplio, incluyendo a una persona que podría haber ordenado el robo y actuado como cerebro de la operación.

El domingo 19 de octubre, a plena luz del día, en el Museo de Louvre, el más visitado del mundo, ocho “joyas de la Corona de Francia” fueron robadas.

Embed - Fallo en la seguridad habría facilitado robo de joyas en Museo del Louvre • FRANCE 24 Español

En el robo se sustrajeron joyas valoradas en 88 millones de euros de la galería Apolo, donde se conservan las joyas de la Corona francesa, y aún no han sido recuperadas.

Según las investigaciones, los autores del robo llegaron en moto y usando un camión montacargas pudieron entrar en el museo. Se hicieron pasar por obreros, abrieron un hueco en el vidrio de una ventana con discos de corte, lograron romper las vitrinas y se llevaron las piezas de joyería. Se escaparon de la misma forma en la que entraron. El robo duró apenas 7 minutos.

El atraco dejó en evidencia fallas de seguridad en el museo más visitado del mundo.

Un informe del Tribunal de Cuentas, que se publicará a principios de noviembre, asegura que existen retrasos “considerables” en la instalación de dispositivos técnicos de seguridad y “las sumas invertidas son escasas en comparación con las necesidades” en seguridad, mientras algunas organizaciones sindicales dicen que lo que más afecta son los recortes de personal.

Con Reuters, AFP y EFE

FUENTE:FRANCE24